Грандиозный финал: в Екатеринбурге открылся масштабный фото-проект о недвижимости. Фоторепортаж

В Екатеринбурге открылась выставка современной фотографии об архитектуре
08 декабря 2025 в 12:26
Проект "Яндекс Недвижимость" призван перевернуть представления о современной архитектуре

Проект «Яндекс Недвижимость» призван перевернуть представления о современной архитектуре

Фото: Евгений Галимов © URA.RU

В «Ельцин Центре» в Екатеринбурге открылась фотовыставка «Идеальные формы и живая реальность». Это посвященный современной архитектуре проект, который был инициирован классифайдом «Яндекс Недвижимость» два года назад и уже успел нашуметь в Москве и Санкт-Петербурге. Екатеринбург станет финальной точкой проекта, передает с места корреспондент URA.RU.

«В каждом из трех городов к участию привлекали местных фотохудожников, обеспечивали им доступ на площадки работающих в регионе девелоперов. В Екатеринбурге собраны лучшие работы за все время существования проекта, а также работы уральских авторов», — пояснил с открытия выставки журналист агентства.

Коммерческий директор «Яндекс Недвижимость» Евгений Белокуров в беседе с URA.RU подчеркнул, что финальный этап проекта в Екатеринбурге — своеобразная точка сборки всех пройденных этапов. «Нам хотелось показать не те коммерческие фотографии, которые обычно показываем потенциальным покупателям. Нашей целью было увидеть всю картину городской среды, в которой мы живем каждый день», — уточнил Белокуров. О том, как прошло открытие финальной выставки — в фоторепортаже URA.RU.

Больше чем на месяц выставка «Идеальные формы и живая реальность» поселилась в Круглом зале Ельцин Центра в Екатеринбурге

Фото: Евгений Галимов © URA.RU

