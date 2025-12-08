Логотип РИА URA.RU
Армия и оружие

Системы ПВО уничтожили 67 БПЛА над территорией России за ночь

08 декабря 2025 в 10:07
Над Саратовской и Ростовской областями сбили 23 украинских БПЛА

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские средства ПВО в ночь за восьмое декабря, были уничтожили 67 БПЛА. Об этом сообщило Министерство обороны России в утренней сводке.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 67 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — пишет Минобороны России в своем telegram-канале. Согласно опубликованным данным, зафиксировано нахождение беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве ряда регионов России: над Брянской областью — 24 БПЛА, над Саратовской — 12, над Ростовской — 11, над Волгоградской — девять, над Курской и Ленинградской областями — по два, над Тульской областью и в Московском регионе — также по два, а над Калужской, Орловской и Смоленской областями — по одному БПЛА.

Материал из сюжета:

Украинские атаки по российским регионам

