Системы ПВО уничтожили 67 БПЛА над территорией России за ночь

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 67 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — пишет Минобороны России в своем telegram-канале. Согласно опубликованным данным, зафиксировано нахождение беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве ряда регионов России: над Брянской областью — 24 БПЛА, над Саратовской — 12, над Ростовской — 11, над Волгоградской — девять, над Курской и Ленинградской областями — по два, над Тульской областью и в Московском регионе — также по два, а над Калужской, Орловской и Смоленской областями — по одному БПЛА.