Системы ПВО уничтожили 67 БПЛА над территорией России за ночь
Над Саратовской и Ростовской областями сбили 23 украинских БПЛА
Российские средства ПВО в ночь за восьмое декабря, были уничтожили 67 БПЛА. Об этом сообщило Министерство обороны России в утренней сводке.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 67 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — пишет Минобороны России в своем telegram-канале. Согласно опубликованным данным, зафиксировано нахождение беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве ряда регионов России: над Брянской областью — 24 БПЛА, над Саратовской — 12, над Ростовской — 11, над Волгоградской — девять, над Курской и Ленинградской областями — по два, над Тульской областью и в Московском регионе — также по два, а над Калужской, Орловской и Смоленской областями — по одному БПЛА.
