Российские военные освободили Ровное и Кучеровку: карта СВО на 8 декабря

Российские военные продвигаются на дружковском и других направлениях Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российские военные продолжают наступление на всех ключевых направлениях СВО, особенно на краснолиманском и дружковском направлениях. Именно там ВСУ находятся под риском максимального окружения. Кроме того, ВС РФ освободили Ровное и Кучеровку. Ход военных действий и карта спецоперации на Украине — в материале URA.RU.

Обозначения на карте Фото: URA.RU

Красноармейское направление: освобождение Ровного и наступление в Гришино

На этом направлении достигнут решающий прогресс в ликвидации Мирноградского (Димитровского) котла. Подразделения группировки войск «Центр» полностью взяли под контроль микрорайон «Западный» и вышли к высотной застройке 40-го квартала, установив господство над всеми районами многоэтажных домов в городе. Ведутся встречные атаки с севера и юга по трассе Т-0504 и железной дороге, что угрожает разделению северной части гарнизона ВСУ, уточнил военкор Юрий Котенок в своем telegram-канале.

В Мирнограде, по его словам, также продолжаются уличные бои: штурмовые группы ведут наступление в микрорайонах «Молодежный» и «Восточный», а также на территории гаражного кооператива юго-западнее террикона. Противнику удается удерживать узкий коридор для снабжения окруженных войск с использованием дронов и беспилотников, однако полноценное обеспечение гарнизона нарушено. Западнее города российские войска выбили противника из Ровного и завязали бои на окраинах Светлого.

Продолжение после рекламы

Севернее Красноармейска (Покровска) восстановлен контроль над ключевой дорогой на Гришино и прилегающими фермами. В Гришино подразделения ВС РФ продвигаются с севера и юга от Центрального пруда, а с юга к городу приближаются силы, наступающие от Котлино. Выезд из Гришино в сторону Родинского находится под полным огневым контролем со стороны российских сил. ВС РФ также освободили Ровное.

Кроме того, расчеты разведывательно-ударного беспилотного комплекса ZALA «Ланцет» успешно уничтожают объекты ВСУ на данном направлении. Об этом сообщает «Пятый канал».

Дружковское направление: два основных ориентира — Дружковка и Доброполье

В направлении Дружковки бойцы ВС РФ из группировки «Центр» полностью заняли жилую часть Артемовки (Софиевки) в ее северной части, рассказал Котенок. Продолжаются ожесточенные встречные бои в Торецке, а севернее Октябрьского (Шахово) восстановлен частичный контроль над урочищем. Также отмечено продвижение севернее и северо-восточнее Русин Яра в сторону дороги на Константиновку.

Не менее активные бои и в направлении Доброполья. Солдаты РФ продвинулись из Дорожного вдоль железной дороги и автодороги севернее Белицкого. Из района Розы Люксембург (Новое Шахово) войска РФ движутся к Новому Донбассу и восточнее, взяв под физический контроль дорогу на Октябрьское (Шахово).

Константиновское и краснолиманское направления

Здесь продолжаются упорные бои на юго-восточной окраине Константиновки и вдоль Клебан-Быкского водохранилища. Под контроль взята большая часть Веролюбовки, продолжается штурм Миньковки.

Идут бои и восточнее Красного Лимана и в западной части Ставков. Расширен контроль в районе Дробышево, оказывается давление на опорные пункты противника у Коровьего Яра, передают военкоры.

Северское и гуляйпольское направления

Под контролем российских войск находится восточная часть Северска, бои переместились на юго-запад города. Ведутся штурмы окраин Закотного, оказывается давление на укрепрайон от Федоровки до Сакко и Ванцетти.

Военкоры отмечают продвижение в восточной части Гуляйполя к руслу реки Гайчур, а также успехи в районах Зеленого Гая и южнее Варваровки. Контратаки противника в районах Доброполья и Тихого успешно отбиты.

Купянское направление: освобождена Кучеровка