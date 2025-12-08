Автобус с детской командой «Сигнал» и «ГАЗель» столкнулись в Нязепетровске Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области

В Нязепетровске вечером 7 декабря автобус, перевозивший детскую хоккейную команду «Сигнал» из Челябинска, столкнулся с «ГАЗелью». Никто не пострадал, сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области.

«7 декабря около 22:20 на пересечении улиц Кирова и Запрудная в Нязепетровске произошло столкновение автобуса, перевозившего хоккейную команду „Сигнал“ из Челябинска, с автомобилем „ГАЗель“. Предварительно, столкновение совершил водитель автобуса при торможении по касательной», — сообщили URA.RU в ГАИ.

Несмотря на отсутствие пострадавших, из-за необходимости оформления документов команда не смогла продолжить движение сразу после аварии.

Администрацией Нязепетровска и ведомством были приняты оперативные меры: детей и сопровождающих разместили в физкультурно-спортивном комплексе, обеспечили горячее питание и условия для отдыха. Утром 8 декабря команда отправится обратно в Челябинск в сопровождении экипажа ДПС. В ведомстве напомнили о необходимости строгого соблюдения ПДД при перевозке детей и поблагодарили администрацию города за оперативную помощь.

В ДТП с автобусом никто не пострадал Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области



