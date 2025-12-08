Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

ДТП

Челябинский автобус с детской хоккейной командой столкнулся с «ГАЗелью». Фото, видео

08 декабря 2025 в 10:41
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Автобус с детской командой «Сигнал» и «ГАЗель» столкнулись в Нязепетровске

Автобус с детской командой «Сигнал» и «ГАЗель» столкнулись в Нязепетровске

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области

В Нязепетровске вечером 7 декабря автобус, перевозивший детскую хоккейную команду «Сигнал» из Челябинска, столкнулся с «ГАЗелью». Никто не пострадал, сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области.

«7 декабря около 22:20 на пересечении улиц Кирова и Запрудная в Нязепетровске произошло столкновение автобуса, перевозившего хоккейную команду „Сигнал“ из Челябинска, с автомобилем „ГАЗель“. Предварительно, столкновение совершил водитель автобуса при торможении по касательной», — сообщили URA.RU в ГАИ.

Несмотря на отсутствие пострадавших, из-за необходимости оформления документов команда не смогла продолжить движение сразу после аварии.

Продолжение после рекламы

Администрацией Нязепетровска и ведомством были приняты оперативные меры: детей и сопровождающих разместили в физкультурно-спортивном комплексе, обеспечили горячее питание и условия для отдыха. Утром 8 декабря команда отправится обратно в Челябинск в сопровождении экипажа ДПС. В ведомстве напомнили о необходимости строгого соблюдения ПДД при перевозке детей и поблагодарили администрацию города за оперативную помощь.

В ДТП с автобусом никто не пострадал

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области



Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал