В Тюменской области ввели масочный режим

Из-за распространения гриппа и ОРВИ в Тюменской области введен масочный режим для сотрудников медицинских и социальных учреждений. Об этом URA.RU рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Решением санитарно-противоэпидемической комиссии Тюменской области рекомендовано во всех медицинских и социальных учреждениях ввести масочный режим для персонала до окончания эпидемического сезона заболеваемости ОРВИ и гриппом», — рассказали в ведомстве. Там также дали рекомендации по профилактике болезней.

В частности, тюменцам советуют тщательно мыть руки после посещения общественных мест и транспорта, контакта с деньгами, дверными ручками и прочими поверхностями, к которым ежедневно прикасается множество людей. Также — избегать посещения мест скопления людей в часы пик, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться санитайзерами и носить маски.

