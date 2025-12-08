Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Здоровье

В Тюменской области ввели масочный режим

08 декабря 2025 в 10:20
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Тюменцам рекомендуют вспомнить об антисептиках, социальной дистанции и масках

Тюменцам рекомендуют вспомнить об антисептиках, социальной дистанции и масках

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Из-за распространения гриппа и ОРВИ в Тюменской области введен масочный режим для сотрудников медицинских и социальных учреждений. Об этом URA.RU рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Решением санитарно-противоэпидемической комиссии Тюменской области рекомендовано во всех медицинских и социальных учреждениях ввести масочный режим для персонала до окончания эпидемического сезона заболеваемости ОРВИ и гриппом», — рассказали в ведомстве. Там также дали рекомендации по профилактике болезней.

В частности, тюменцам советуют тщательно мыть руки после посещения общественных мест и транспорта, контакта с деньгами, дверными ручками и прочими поверхностями, к которым ежедневно прикасается множество людей. Также — избегать посещения мест скопления людей в часы пик, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться санитайзерами и носить маски.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU писало, что из-за повышенной заболеваемости школьников отправили на дистанционное обучение. Оно продлится до 14 декабря.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал