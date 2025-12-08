Подросток угнал автомобиль в райцентре ЯНАО. Фото
Двое жителей Тарко-Сале обвиняются в угоне автомобиля
В Тарко-Сале (ЯНАО) завершено расследование уголовного дела об угоне автомобиля, который совершили двое местных жителей, один из которых несовершеннолетний. Об этом сообщает пресс-служба следственного управление СК РФ по ЯНАО.
«По данным следствия, в Тарко-Сале двое фигурантов, один из которых несовершеннолетний, совершили угон транспортного средства, припаркованного в микрорайоне Пуровск. Соучастники, покатавшись на угнанном транспортном средстве, бросили его во дворе этого же микрорайона и скрылись с места происшествия», — сообщили в следственных органах.
Угон произошел в Тарко-Сале, когда злоумышленники завладели припаркованным автомобилем. Владелица машины обратилась в полицию после обнаружения пропажи. Следователи собрали достаточную доказательственную базу, и уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Нарушителям грозит уголовная ответственность по статье 166 УК РФ.
