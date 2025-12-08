Логотип РИА URA.RU
Подросток угнал автомобиль в райцентре ЯНАО. Фото

08 декабря 2025 в 10:20
Двое жителей Тарко-Сале обвиняются в угоне автомобиля

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тарко-Сале (ЯНАО) завершено расследование уголовного дела об угоне автомобиля, который совершили двое местных жителей, один из которых несовершеннолетний. Об этом сообщает пресс-служба следственного управление СК РФ по ЯНАО.

«По данным следствия, в Тарко-Сале двое фигурантов, один из которых несовершеннолетний, совершили угон транспортного средства, припаркованного в микрорайоне Пуровск. Соучастники, покатавшись на угнанном транспортном средстве, бросили его во дворе этого же микрорайона и скрылись с места происшествия», — сообщили в следственных органах.

Угон произошел в Тарко-Сале, когда злоумышленники завладели припаркованным автомобилем. Владелица машины обратилась в полицию после обнаружения пропажи. Следователи собрали достаточную доказательственную базу, и уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Нарушителям грозит уголовная ответственность по статье 166 УК РФ. 

Угон автомобиля в Тарко-Сале

Фото: Пресс-служба СУ СК России по ЯНАО

