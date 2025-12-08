Логотип РИА URA.RU
В Тюменской области выросли зарплаты

В Тюмени с начала года предлагаемые зарплаты выросли на 10%
08 декабря 2025 в 10:25
Тюменцы стали больше зарабатывать

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области с начала года средние предлагаемые зарплаты выросли на 10%. Такими данными с URA.RU поделились аналитики сервиса по поиску работы hh.ru.

«Как изменилась медиана предлагаемой зарплаты в регионах Уральского федерального округа (ноябрь к январю 2025). Тюменская область — динамика составила плюс 10% (или +7 008 рублей)», — указано в исследовании.

Ранее URA.RU писало в 2025 году средняя зарплата педиатров в Тюменской области достигла 100 тысяч рублей. За последние пять лет предлагаемая зарплата для детских врачей выросла в два раза.

