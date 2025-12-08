Спасатель поставил точку в деле Усольцевых
По мнению спасателя, семья Усольцевых могла заблудиться и погибнуть от холода и голода
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
Шансы на выживание пропавшей в тайге красноярской семьи Усольцевых при текущих морозах минимальны. Такое мнение высказал заслуженный спасатель РФ Геннадий Кабанов.
«Непрофессионально подготовленным людям без специфического снаряжения и запасов еды выжить на протяжении такого длительного срока в дикой природе невозможно», — заявил Кабанов. Его слова передает «Аргументы и Факты».
Эксперт подробно разобрал возможные версии, исключив целенаправленное нападение диких животных на живых людей. Он предположил, что семья могла заблудиться, после чего погибла от холода, и лишь затем останки были уничтожены зверями.
Семья Усольцевых — супруги и их пятилетняя дочь — пропала 28 сентября во время похода в урочище Буратинка в красноярской тайге. Ранее спелеолог Юрий Долотов уже отмечал низкие шансы выживания семьи в пещере из ‑за отсутствия у современных людей навыков добычи пищи и поддержания огня, при этом поиски продолжаются: альпинисты обследовали пещеру у поселка Кутурчин, но следов людей не обнаружили.
Материал из сюжета:Семья Усольцевых таинственным образом пропала в лесу Красноярского края
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.