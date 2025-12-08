Спасатель поставил точку в деле Усольцевых

По мнению спасателя, семья Усольцевых могла заблудиться и погибнуть от холода и голода Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Шансы на выживание пропавшей в тайге красноярской семьи Усольцевых при текущих морозах минимальны. Такое мнение высказал заслуженный спасатель РФ Геннадий Кабанов.

«Непрофессионально подготовленным людям без специфического снаряжения и запасов еды выжить на протяжении такого длительного срока в дикой природе невозможно», — заявил Кабанов. Его слова передает «Аргументы и Факты».

Эксперт подробно разобрал возможные версии, исключив целенаправленное нападение диких животных на живых людей. Он предположил, что семья могла заблудиться, после чего погибла от холода, и лишь затем останки были уничтожены зверями.

