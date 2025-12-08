Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Спасатель поставил точку в деле Усольцевых

Спасатель Кабанов заявил, что шансы на выживание семьи Усольцевых минимальны
08 декабря 2025 в 10:17
По мнению спасателя, семья Усольцевых могла заблудиться и погибнуть от холода и голода

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Шансы на выживание пропавшей в тайге красноярской семьи Усольцевых при текущих морозах минимальны. Такое мнение высказал заслуженный спасатель РФ Геннадий Кабанов.

«Непрофессионально подготовленным людям без специфического снаряжения и запасов еды выжить на протяжении такого длительного срока в дикой природе невозможно», — заявил Кабанов. Его слова передает «Аргументы и Факты».

Эксперт подробно разобрал возможные версии, исключив целенаправленное нападение диких животных на живых людей. Он предположил, что семья могла заблудиться, после чего погибла от холода, и лишь затем останки были уничтожены зверями.

Семья Усольцевых — супруги и их пятилетняя дочь — пропала 28 сентября во время похода в урочище Буратинка в красноярской тайге. Ранее спелеолог Юрий Долотов уже отмечал низкие шансы выживания семьи в пещере из ‑за отсутствия у современных людей навыков добычи пищи и поддержания огня, при этом поиски продолжаются: альпинисты обследовали пещеру у поселка Кутурчин, но следов людей не обнаружили.

