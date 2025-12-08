В Курганской области на четверть снизилось количество абортов

За год сохранили жизнь более 300 малышей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Курганской области на 25% снизилось количество абортов. Благодаря работе с беременными женщинами удалось сохранить жизнь более 300 малышей. Об этом сообщила заместитель губернатора по социальной политике Наталья Кирилова во время прямого эфира в группе ЦУР во «ВКонтакте».

«В Курганской области на 25 % снизилось количество абортов. Эффективность работы с беременными женщинами выросла на 40%. Сохранили более 300 малышей, которые родятся. Мы в начале пути», — сообщила Наталья Кирилова.

В Курганской области системно оказывают помощь женщинам, которые выбирают рожать или делать аборт: проводят консультации со специалистами, работает благотворительный фонд «Женщины за жизнь». Работает горячая линия и кризисный центр, куда могут обратиться женщины за помощью.

