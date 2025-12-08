Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Здоровье

В Курганской области на четверть снизилось количество абортов

08 декабря 2025 в 10:23
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
За год сохранили жизнь более 300 малышей

За год сохранили жизнь более 300 малышей

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Курганской области на 25% снизилось количество абортов. Благодаря работе с беременными женщинами удалось сохранить жизнь более 300 малышей. Об этом сообщила заместитель губернатора по социальной политике Наталья Кирилова во время прямого эфира в группе ЦУР во «ВКонтакте».

«В Курганской области на 25 % снизилось количество абортов. Эффективность работы с беременными женщинами выросла на 40%. Сохранили более 300 малышей, которые родятся. Мы в начале пути», — сообщила Наталья Кирилова.

В Курганской области системно оказывают помощь женщинам, которые выбирают рожать или делать аборт: проводят консультации со специалистами, работает благотворительный фонд «Женщины за жизнь». Работает горячая линия и кризисный центр, куда могут обратиться женщины за помощью. 

Продолжение после рекламы

Ранее о позитивных изменениях в демографии региона сообщали в Курганском областном перинатальном центре: там в октябре 2025 года зафиксировали рекорд — 313 родов, на свет появилось 318 детей. Врачи медучреждения также регулярно рассказывают об успешно выхоженных недоношенных младенцах, что региональные власти связывают с общей системой поддержки материнства и детства.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал