Снова нужно подождать: что происходит в российских аэропортах 8 декабря 2025

Множество авиарейсов задерживаются 8 декабря 2025 Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Российские аэропорты 8 декабря 2025 вновь столкнулись с массовыми задержками и отменами рейсов. По состоянию на утро этого дня, десятки внутренних и международных рейсов задерживаются или полностью отменены в различных регионах страны. Наиболее серьезная ситуация сложилась в московских аэропортах и региональных воздушных гаванях после введения ночных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Пассажирам рекомендуется внимательно следить за обновлениями онлайн-табло и информацией от авиакомпаний. Подробнее в материале URA.RU.

Ограничения воздушного пространства и их последствия 8 декабря 2025

Ночью 8 декабря 2025 года в девяти российских аэропортах были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. По данным представителя Росавиации Артема Кореняко, первым в 00:35 ограничения ввели в аэропорту Саратов (Гагарин). Затем меры были приняты в аэропортах Калуги (02:31), Внуково (03:11), Пскова (03:16), Домодедово (04:34) и Жуковского (04:35).

Ограничения также действовали в аэропортах Волгограда, Тамбова и Пензы. Постепенное снятие ограничений началось в 05:23 в Пензе, затем последовательно возобновили работу Саратов (05:26), Волгоград (05:48), Внуково (05:51), Домодедово (06:39), Жуковский (06:40), Псков (07:09), Калуга (07:21) и Тамбов (07:39).

Несмотря на снятие ограничений к утру, их последствия продолжают влиять на расписание полетов. Восемь самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы из Внуково: рейсы Turkish Airlines и FlyDubai приземлились в Санкт-Петербурге, три рейса Ajet из Стамбула и Анкары отправили в Шереметьево, туда же направился борт AzurAir из Новосибирска. В московских аэропортах и региональных воздушных гаванях наблюдаются существенные задержки и отмены рейсов.

Задержки и отмены рейсов в московских аэропортах 8 декабря 2025

Задержки и отмены авиарейсов во Внуково 8 декабря 2025

В аэропорту Внуково зафиксированы наиболее серьезные последствия ночных ограничений. Полностью отменен утренний рейс TK 408 Turkish Airlines в Стамбул, который должен был вылететь в 06:10. Также отменен рейс ВГ 9575 авиакомпании Вологодское авиапредприятие в Вологду, запланированный на 08:50.

Среди международных рейсов значительные задержки. Рейс FZ 970 / EK 2145 авиакомпаний Flydubai и Emirates в Дубай задерживается на час до 08:00. Рейс TK 420 Turkish Airlines в Стамбул переносится с 07:55 на 08:20. Критическая задержка у рейса TK 414 в Стамбул — вылет перенесен с 14:00 на 16:20 (задержка более двух часов).

Внутренние рейсы также страдают от задержек. Рейс DP 421 авиакомпании Победа в Самару задерживается на 1 час 45 минут до 08:45. Рейс RT 203 авиакомпании ЮВТ Аэро в Тобольск переносится с 07:00 на 08:55. Рейс DP 465 в Ульяновск задерживается на 1 час 15 минут до 09:15, а DP 467 в Саратов — на полчаса до 09:10.

Рейс 7R 193 / 6R 4193 / UT 4193 авиакомпаний РусЛайн, Алроса и ЮТэйр в Тамбов задерживается на 55 минут до 09:00. Рейс FV 6052 / SU 6052 в Санкт-Петербург переносится с 09:30 на 10:15. Международный рейс J2 5829 Азербайджан Хава Йоллары в Гянджу задерживается на час до 12:30. Вечерние рейсы: DP 741 в Ташкент задерживается на 1 час 20 минут до 21:05, J2 808 в Баку — на 50 минут до 21:55.

Среди прилетающих рейсов многочисленные задержки. Рейс RT 301 из Бугульмы совершит посадку в 08:04 вместо 06:05 (задержка почти 2 часа). Рейсы DP 434 из Перми и DP 414 из Челябинска задерживаются на 2 часа 47 минут и 2 часа 19 минут соответственно.

Критические задержки у рейсов из Тюмени: UT 454 прибудет в 10:21 вместо 08:10, DP 450 — в 09:52 вместо 07:30. Рейс UT 248 из Сургута задерживается на 3,5 часа до 12:05, UT 356 из Грозного — на почти 4 часа до 12:40. Рейс A4 7056 из Термеза совершит посадку в 11:58 вместо 09:00.

Рейс DP 202 из Санкт-Петербурга задерживается на более чем 2 часа до 11:24. Международный рейс TK 413 из Стамбула прибудет в 15:08 вместо 12:30 (задержка 2 часа 38 минут). Полностью отменены прилеты рейсов ZF 350 из Новосибирска и ZF 2502 из Нячанга. Рейс ZF 2802 из Утапао задерживается на час до 19:10.

Задержки и отмены авиарейсов в Домодедово 8 декабря 2025

В аэропорту Домодедово ситуация менее напряженная, чем во Внуково, но задержки присутствуют. На вылет задерживается рейс U6 1387 Уральских авиалиний во Владикавказ — вылет переносится с 10:15 на 12:55 (задержка 2 часа 40 минут). Рейс S7 3235 авиакомпании S7 Airlines в Ашхабад задерживается на час до 11:55.

Среди прилетающих рейсов значительные задержки. Рейс S7 2502 из Новосибирска совершит посадку в 08:20 вместо 06:20 (задержка 2 часа). Рейс U6 264 из Екатеринбурга задерживается на 2,5 часа до 09:56. Критическая задержка у рейса I8 301 авиакомпании Ижавиа из Ижевска — посадка в 11:35 вместо 08:00 (задержка 3,5 часа).

Рейс U6 262 из Екатеринбурга прибудет в 10:20 вместо 08:50, а S7 2504 из Новосибирска — в 11:02 вместо 09:05. Вечерние рейсы также задерживаются: S7 3236 из Ашхабада совершит посадку в 20:50 вместо 20:15, MS 3950 из Каира — в 22:30 вместо 21:10.

Задержки и отмены авиарейсов в Шереметьево 8 декабря 2025

В аэропорту Шереметьево на утро 8 декабря наблюдаются умеренные задержки. Рейс SU 422 Аэрофлота в Хургаду задерживается на час до 08:10. Рейс DP 6835 авиакомпании Победа в Калининград переносится с 08:15 на 09:00 (задержка 45 минут).

Рейс DP 6965 в Волгоград задерживается на 35 минут до 09:25. Рейс DP 6921 в Махачкалу переносится с 09:10 на 09:35. Рейс SU 1250 в Нижнекамск вылетел раньше запланированного времени — в 17:20 вместо 18:25.

Среди прилетающих рейсов задержки у рейсов из восточных регионов. Рейс DP 6568 из Челябинска совершит посадку в 08:31 вместо 06:15 (задержка более 2 часов). Рейс DP 6532 из Барнаула задерживается на 2,5 часа до 08:54.

Рейс SU 1417 из Екатеринбурга прибудет в 09:22 вместо 07:40, а SU 1407 из того же города — в 09:57 вместо 09:20. Международный рейс EY 841 из Абу-Даби задерживается на более чем 2 часа до 10:06. Рейс SU 1965 из Еревана совершит посадку в 09:48 вместо 09:05.

Критическая задержка у рейса SU 5807 из Хабаровска — посадка в 15:19 девятого декабря вместо 11:35 восьмого декабря (задержка почти сутки). Рейс SU 5919 из Хабаровска задерживается на 55 минут до 15:55, SU 1743 из Южно-Сахалинска — на 1 час 14 минут до 17:14.

Задержки и отмены авиарейсов в Пулково (Санкт-Петербург) 8 декабря 2025

В аэропорту Пулково на утро 8 декабря наблюдаются существенные задержки на вылет. Рейс DP 202 авиакомпании Победа в Москву значительно задерживается — вылет переносится с 07:30 на 09:55 (задержка 2 часа 25 минут). Рейс SU 2954 Аэрофлота в Краснодар задерживается на час до 08:55.

Рейс N4 307 / B2 2137 авиакомпаний Nordwind и Белавиа в Омск переносится с 10:15 на 10:50. Рейс U6 173 Уральских авиалиний в Хабаровск задерживается на 1 час 15 минут до 13:25.

Среди прилетающих рейсов многочисленные задержки. Рейс FV 6412 из Уфы совершит посадку в 08:33 вместо 06:55 (задержка 1,5 часа). Критическая задержка у рейса DP 550 из Челябинска — посадка в 09:26 вместо 06:55 (задержка 2,5 часа).

Рейсы из региональных городов задерживаются: FV 6462 из Челябинска прибудет в 08:41 вместо 07:20, N4 310 из Томска — в 08:12 вместо 07:55, 5N 502 из Екатеринбурга — в 08:34 вместо 08:10. Рейс 5N 528 из Челябинска задерживается на 42 минуты до 09:47, N4 318 из Кемерово — на 48 минут до 09:58.

Рейс U6 623 из Читы совершит посадку в 12:00 вместо 11:10 (задержка 50 минут). Вечерние рейсы из Сочи задерживаются: FV 6566 прибудет в 19:35 вместо 19:05, FV 6570 — в 21:05 вместо 20:40.

Задержки и отмены авиарейсов в регионах России 8 декабря 2025

Задержки и отмены авиарейсов в Екатеринбурге 8 декабря 2025

В аэропорту Кольцово зафиксированы серьезные задержки международных и внутренних рейсов. Рейс UJ 724 в Каир через Хургаду, который должен был вылететь в 08:35 седьмого декабря, задерживается до 10:30 восьмого декабря (задержка более суток). Рейс UJ 722 в Шарм-эль-Шейх переносится с 05:15 на 18:15 (задержка 13 часов).

Рейс UJ 722D в Трабзон задерживается с 06:15 до 11:50 (задержка более 5 часов). Рейс U6 262 в Москву переносится с 08:15 на 09:55. Рейсы в российские города также страдают: WZ 1029 в Нижний Новгород задерживается на 45 минут до 10:25, 7R 841 в Нарьян-Мар — на 45 минут до 10:30.

Рейс U6 623 в Санкт-Петербург задерживается на 1 час 25 минут до 11:30. Рейс S7 4377 / HY 9830 в Наманган переносится с 12:00 на 13:00. Рейс U6 174 в Санкт-Петербург задерживается на 1 час 15 минут до 14:05.

Среди прилетающих рейсов критическая задержка у рейса UJ 723 из Хургады — посадка в 17:05 вместо 03:55 (задержка более 13 часов). Рейсы из восточных городов задерживаются: U6 174 из Хабаровска прибудет в 10:30 вместо 09:55, U6 300 из Благовещенска — в 10:20 вместо 10:00.

Рейс WZ 1092 из Новокузнецка совершит посадку в 12:00 вместо 10:20 (задержка 1,5 часа). Рейс HY 9829 / S7 4376 из Намангана задерживается на час до 11:35. Рейс U6 572 из Владивостока прибудет в 13:15 вместо 11:05 (задержка более 2 часов).

Международные рейсы: U6 776 из Пекина задерживается на 1 час 20 минут до 16:00. Вечерние рейсы из курортных направлений: EO 3434 из Пхукета прибудет в 18:35 вместо 18:10, ZF 2938 из Пхукета — в 23:55 вместо 21:55 (задержка 2 часа).

Задержки и отмены авиарейсов в Краснодаре 8 декабря 2025

В аэропорту Пашковский задержки минимальные. Среди прилетающих рейсов задержка у рейса DP 509 из Санкт-Петербурга — посадка в 12:25 вместо 11:55 (задержка 30 минут). Рейс SU 2954 из Санкт-Петербурга совершит посадку в 14:10 вместо 13:10 (задержка час).

Задержки и отмены авиарейсов в Нижнем Новгороде 8 декабря 2025

В аэропорту Стригино зафиксирована значительная задержка рейса RT 291 из Челябинска — самолет должен был прилететь в 01:15, но совершил посадку в 05:42 (задержка 4,5 часа).

Задержки и отмены авиарейсов в Новосибирске 8 декабря 2025

В аэропорту Толмачево полностью отменен рейс ZF 350 авиакомпании Azur Air в Москву, который должен был вылететь в 14:55. Среди прилетающих рейсов задержки у восточных направлений. Рейс S7 5304 из Норильска совершит посадку в 12:00 вместо 11:30. Критическая задержка у рейса S7 5258 из Южно-Сахалинска — посадка в 15:40 вместо 12:00 (задержка 3 часа 40 минут). Рейс S7 5204 из Владивостока задерживается на 50 минут до 13:00.

Задержки и отмены авиарейсов в Самаре 8 декабря 2025

В аэропорту Курумоч зафиксированы многочисленные задержки. Рейс UT 478 в Сургут, который должен был вылететь в 01:30, задерживается до 13:00 (задержка более 11 часов). Рейс RT 275 в Новый Уренгой переносится с 08:50 на 10:10.

Рейс DP 422 в Москву задерживается на 1 час 20 минут до 11:35. Рейс WZ 1343 в Нижний Новгород переносится с 11:45 на 12:30.

Среди прилетающих рейсов задержка у рейса RT 585 из Казани — посадка в 09:30 вместо 07:50 (задержка 1 час 40 минут). Рейс DP 421 из Москвы прибудет в 11:00 вместо 09:45. Рейс WZ 1304 из Нового Уренгоя совершит посадку в 11:50 вместо 10:55.

Критическая задержка у рейса FV 5568 / SU 5568 из Шарм-эль-Шейха — посадка в 23:55 вместо 19:15 (задержка 4,5 часа).

Задержки и отмены авиарейсов в Саратове 8 декабря 2025

В аэропорту Гагарин рейс UT 9741 в Казань, запланированный на 06:25, задерживается до 12:10 (задержка почти 6 часов). Среди прилетающих рейсов задержка у рейса UT 9732 из Сургута — посадка в 11:10 вместо 05:15 (задержка почти 6 часов).

Задержки и отмены авиарейсов в Сочи 8 декабря 2025

В аэропорту Сочи задержки рейсов в Санкт-Петербург. Рейс FV 6560 переносится с 12:15 на 13:15, FV 6566 — с 14:50 на 15:15, FV 6570 — с 16:25 на 16:45.

Среди прилетающих рейсов отменен рейс N4 510 из Тюмени, запланированный на 08:25. Рейс FV 6559 из Санкт-Петербурга совершит посадку в 12:20 вместо 11:05 (задержка 1 час 15 минут). Рейсы из Москвы: DP 111 задерживается на полчаса до 12:20, S7 5103 из Новосибирска — на 40 минут до 13:20.