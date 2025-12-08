Бывшая жена Гуфа Айза порадовалась «отмене Долиной»

Участница шоу «Ставка на любовь» высказалась о деле Ларисы Долиной Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Участница реалити-шоу «Ставка на любовь» Айза публично выступила с критикой в адрес народной артистки Ларисы Долиной. Она выразила мнение, что в России начала действовать культура отмены заслуженных, но допустивших ошибки звезд.

«Я рада, что на примере человека, у кого корона выросла до небес, <...> люди ее спускают на землю!» — отметила Айза в своем telegram-канале. Она подчеркнула, что представители старшего поколения в артистической среде, пользующиеся своими связями в высших эшелонах власти, в скором времени уйдут на заслуженный отдых и предоставят молодым возможность радовать зрителей своим творчеством.

Айза указывает, что Лариса Долина преподает и заведует кафедрой в МГИК. Она отмечает, что обнаружила в интернете критические высказывания студентов артистки, появившиеся ещё до скандала с квартирой. По её словам, из этих отзывов следует, что некоторые студенты испытывали серьёзные психологические трудности во время обучения, и многие из-за перенесённого стресса были вынуждены отказаться от своей мечты о карьере.

