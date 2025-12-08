Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Бывшая жена Гуфа Айза порадовалась «отмене Долиной»

Айзу обрадовало начало действия культуры «отмены Долиной»
08 декабря 2025 в 10:28
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Участница шоу «Ставка на любовь» высказалась о деле Ларисы Долиной

Участница шоу «Ставка на любовь» высказалась о деле Ларисы Долиной

Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Участница реалити-шоу «Ставка на любовь» Айза публично выступила с критикой в адрес народной артистки Ларисы Долиной. Она выразила мнение, что в России начала действовать культура отмены заслуженных, но допустивших ошибки звезд.

«Я рада, что на примере человека, у кого корона выросла до небес, <...> люди ее спускают на землю!» — отметила Айза в своем telegram-канале. Она подчеркнула, что представители старшего поколения в артистической среде, пользующиеся своими связями в высших эшелонах власти, в скором времени уйдут на заслуженный отдых и предоставят молодым возможность радовать зрителей своим творчеством.

Айза указывает, что Лариса Долина преподает и заведует кафедрой в МГИК. Она отмечает, что обнаружила в интернете критические высказывания студентов артистки, появившиеся ещё до скандала с квартирой. По её словам, из этих отзывов следует, что некоторые студенты испытывали серьёзные психологические трудности во время обучения, и многие из-за перенесённого стресса были вынуждены отказаться от своей мечты о карьере.

Продолжение после рекламы

Ранее вокруг Ларисы Долиной уже возник скандал из ‑за истории с квартирой, после которой, по словам концертного директора Сергея Пудовкина, в адрес певицы посыпались проклятия и угрозы, что сказалось на ее состоянии здоровья. Тогда обсуждались сообщения о якобы отмененном новогоднем выступлении в «Кафе Пушкинъ», которые директор назвал пиаром, а представители шоу-бизнеса разделились во мнениях, связывая происходящее с «культурой отмены».

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал