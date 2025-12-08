Тюменские власти введут новые ограничения на работу мигрантов

Иностранцам нельзя будет работать в детсадах и школах Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюменской области введут новые ограничения для мигрантов: им запретят работать в сфере образования и подбора персонала. Соответствующий законопроект разработан властями региона.

«Установить на 2026 год запрет на привлечение иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов. Виды деятельности: трудоустройство и подбор персонала, образование дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее», — говорится в проекте документа.