Движение на участке федеральной трассы М-5 затруднено из-за снегопада

08 декабря 2025 в 10:26
Снег осложнил движение по трассе

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская Госавтоинспекция сообщила о проблемах с дорожным движением с 1639-го по 1643-й километр федеральной трассы М-5 (между Юрюзанью и Усть-Катавом) из-за обильного снегопада. Предупреждение опубликовано в telegram-канале ГАИ.

«В связи с обильными осадками в виде снега затруднено движение. С учетом прогноза, Госавтоинспекция призывает автолюбителей отказаться от дальних поездок на личном транспорте до улучшения погоды», — говорится в сообщении.

Если все-таки поездка необходима, то необходимо быть предельно внимательными и проявлять повышенную осторожность на дорогах в связи с непогодой, двигаться с пониженной скоростью, соблюдать безопасную дистанцию, включать в том числе противотуманные фары.

Пешеходам также надо быть особенно внимательными и аккуратными при переходе проезжей части. Делать это следует только на пешеходных переходах. Кроме того, рекомендуется надеть яркую верхнюю одежду или прикрепить на нее световозвращающие элементы.

Сегодня утром из-за снегопада в Челябинске 9-10-балльные пробки, и сильные осадки продолжатся в течения понедельника.

