Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Природа

В Челябинске за сутки выпала половина месячной нормы осадков. Скрин

08 декабря 2025 в 10:33
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Челябинске прошел обильный снегопад

В Челябинске прошел обильный снегопад

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске, Аргаяше и Бродокалмаке за сутки выпало 44% от месячной нормы осадков. Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра. 

«С 8:00 7 декабря до 08:00 8 декабря в большинстве районов прошли осадки в виде снега, местами до сильных (0,2-10,0 мм — от 5 до 44% от месячной нормы). В северной половине наблюдается снежный покров высотой 6-16 см, в южной половине и на крайнем западе 0,5-4,0 см», — сообщили синоптики Гидрометеоцентра Челябинской области в telegram-канале.

Согласно предоставленной инфографике, наибольшее количество осадков за сутки выпало в Челябинске, Аргаяше и Бродокалмаке. На юге региона снега практически не было. Температура воздуха ночью по области опускалась до -14 градусов. 

Продолжение после рекламы

В Челябинске утром образовались огромные пробки из-за снегопада. На улицах города с утра уже работает 182 единицы техники, 507 дорожных рабочих, еще 1600 дворников с пяти утра вывели управляющие компании, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе мэрии. Затруднено движение и на федеральной трассе М-5 «Урал» между Юрюзанью и Усть-Катавом из-за обильного снегопада. 

Обильный осадки прошли в Челябинске, Аргаяше и Бродокалмаке

Фото: Инфографика Гидрометеоцентра Челябинской области

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал