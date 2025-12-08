В Челябинске прошел обильный снегопад Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске, Аргаяше и Бродокалмаке за сутки выпало 44% от месячной нормы осадков. Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра.

«С 8:00 7 декабря до 08:00 8 декабря в большинстве районов прошли осадки в виде снега, местами до сильных (0,2-10,0 мм — от 5 до 44% от месячной нормы). В северной половине наблюдается снежный покров высотой 6-16 см, в южной половине и на крайнем западе 0,5-4,0 см», — сообщили синоптики Гидрометеоцентра Челябинской области в telegram-канале.

Согласно предоставленной инфографике, наибольшее количество осадков за сутки выпало в Челябинске, Аргаяше и Бродокалмаке. На юге региона снега практически не было. Температура воздуха ночью по области опускалась до -14 градусов.

В Челябинске утром образовались огромные пробки из-за снегопада. На улицах города с утра уже работает 182 единицы техники, 507 дорожных рабочих, еще 1600 дворников с пяти утра вывели управляющие компании, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе мэрии. Затруднено движение и на федеральной трассе М-5 «Урал» между Юрюзанью и Усть-Катавом из-за обильного снегопада.