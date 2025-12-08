Две ямальские воспитательницы победили во Всероссийском конкурсе

Воспитатели из ЯНАО стали победителями конкурса «Воспитатели России» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Две воспитательницы из ЯНАО стали победителями Всероссийского конкурса «Воспитатели России», на который поступило более 4000 заявок из всех регионов страны. Анастасия Окотэтто из Ярсалинского детского сада «Солнышко» завоевала диплом первой степени, а София Ровинская из Нового Уренгоя — диплом третей степени, сообщает пресс-служба департамента образования ЯНАО.

«Их педагогическое мастерство и инновационные подходы получили высокую оценку экспертного сообщества России. Эти достижения стали результатом системной поддержки педагогов в регионе: с 2012 года более 430 воспитателей получили гранты, а с 2020 года работникам социальной сферы с первого дня работы выплачиваются все северные надбавки. В округе также открыто 35 центров раннего развития в рамках программы „Ямал — территория детства“», — отметили в ведомстве.