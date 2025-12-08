«Автодор» анонсировал дорогу от Екатеринбурга до Тольятти
Юго-западная хорда пройдет от Екатеринбурга до Каспийского моря
Фото: Илья Московец © URA.RU
Государственная компания «Автодор» планирует в ближайшее время начинать строительство проекта Юго-Западной хорды — новой дороги от Екатеринбурга до Каспийского моря и побережья Азовского и Черного морей. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко.
«У нас в проработке находится проект Юго-Западной хорды — новой дороги, которая пойдет от Екатеринбурга до Каспийского моря и до Азово-Черноморского побережья. Частью хорды станут уже существующие дороги. Мы считаем, что в трассу можно включить обходы Тольятти, Волгограда и другие участки. Мы уже сделали технико-экономическое обоснование проекта и готовимся к проектированию», — сказал Вячеслав Петушенко.
Фокус компании смещается с глобальных широтных магистралей, подобных М-12, на создание нового меридионального коридора, который улучшит транспортные связи Урала с южными регионами России. В интервью Петушенко также отметил, что культура оплаты проезда на новых платных трассах, таких как недавно открытый участок М-12 Дюртюли — Ачит, в некоторых регионах ещё формируется, что вынуждает временно использовать гибридную систему контроля с шлагбаумами.
Новый проект планируется в то время, когда «Автодор» завершает другой мегапроект — скоростную трассу М-12 «Восток» от Москвы до Тюмени, являющуюся частью международного коридора «Европа — Западный Китай». Участок от Москвы до Казани был открыт в конце 2023 года, а в июле 2025 года было запущено движение по участку Дюртюли — Ачит, что обеспечило сквозной проезд до Екатеринбурга. Полное открытие трассы до Тюмени ожидается в 2026 году. Упоминаемый в контексте Юго-Западной хорды обход Тольятти уже построен и был открыт для движения в июле 2024 года, разгрузив город от транзитного транспорта.
