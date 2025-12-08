«Автодор» анонсировал дорогу от Екатеринбурга до Тольятти

Юго-западная хорда пройдет от Екатеринбурга до Каспийского моря Фото: Илья Московец © URA.RU

Государственная компания «Автодор» планирует в ближайшее время начинать строительство проекта Юго-Западной хорды — новой дороги от Екатеринбурга до Каспийского моря и побережья Азовского и Черного морей. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко.

«У нас в проработке находится проект Юго-Западной хорды — новой дороги, которая пойдет от Екатеринбурга до Каспийского моря и до Азово-Черноморского побережья. Частью хорды станут уже существующие дороги. Мы считаем, что в трассу можно включить обходы Тольятти, Волгограда и другие участки. Мы уже сделали технико-экономическое обоснование проекта и готовимся к проектированию», — сказал Вячеслав Петушенко.

Фокус компании смещается с глобальных широтных магистралей, подобных М-12, на создание нового меридионального коридора, который улучшит транспортные связи Урала с южными регионами России. В интервью Петушенко также отметил, что культура оплаты проезда на новых платных трассах, таких как недавно открытый участок М-12 Дюртюли — Ачит, в некоторых регионах ещё формируется, что вынуждает временно использовать гибридную систему контроля с шлагбаумами.

