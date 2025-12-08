В Кургане и Шадринске прогнозируют гололедицу и морозы до 28 градусов

В Курганской области ожидается гололедица и ночные морозы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане и Шадринске на 9 декабря прогнозируют ночные морозы до 28 градусов. Также местами ожидается гололедица. Об этом сообщается на сайте Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«Температура ночью 9 декабря: -18,-23 градуса, при прояснении до -28 градусов. Днем — до -20 градусов. Местами гололедица», — говорится в прогнозе синоптиков.

По данным ЦГМС, днем будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью ожидается небольшой снег. Также прогнозируется северный ветер до 10 метров в секунду.

