В Кургане и Шадринске прогнозируют гололедицу и морозы до 28 градусов
В Курганской области ожидается гололедица и ночные морозы
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Кургане и Шадринске на 9 декабря прогнозируют ночные морозы до 28 градусов. Также местами ожидается гололедица. Об этом сообщается на сайте Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).
«Температура ночью 9 декабря: -18,-23 градуса, при прояснении до -28 градусов. Днем — до -20 градусов. Местами гололедица», — говорится в прогнозе синоптиков.
По данным ЦГМС, днем будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью ожидается небольшой снег. Также прогнозируется северный ветер до 10 метров в секунду.
Ранее URA.RU писало, что Госавтоинспекция Курганской области призвала водителей к повышенной осторожности из-за резкого ухудшения погодных условий. По данным ведомства, на дорогах ожидается образование гололеда из-за снегопада и понижения температуры.
