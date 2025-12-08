Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Природа

Погода

В Кургане и Шадринске прогнозируют гололедицу и морозы до 28 градусов

08 декабря 2025 в 14:23
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Курганской области ожидается гололедица и ночные морозы

В Курганской области ожидается гололедица и ночные морозы

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане и Шадринске на 9 декабря прогнозируют ночные морозы до 28 градусов. Также местами ожидается гололедица. Об этом сообщается на сайте Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«Температура ночью 9 декабря: -18,-23 градуса, при прояснении до -28 градусов. Днем — до -20 градусов. Местами гололедица», — говорится в прогнозе синоптиков. 

По данным ЦГМС, днем будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью ожидается небольшой снег. Также прогнозируется северный ветер до 10 метров в секунду. 

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU писало, что Госавтоинспекция Курганской области призвала водителей к повышенной осторожности из-за резкого ухудшения погодных условий. По данным ведомства, на дорогах ожидается образование гололеда из-за снегопада и понижения температуры.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал