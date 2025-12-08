Узнать об отмене занятий можно в социальных сетях мэрии Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмень 8 декабря пришли первые морозы — в городе ночью похолодало до -23 градусов. В некоторых районах температура опустится до -39. В школах региона у учеников 1-11 классов отменять занятия будут при температуре ниже -35 градусов. При какой погоде дети останутся дома — в материале URA.RU.

У учеников 1-4 классов отменят занятия при температуре ниже -30 градусов и скорости ветра менее 2 м/с, а также в -25 и сильном ветре. Актированные дни для школьников 1-9 классов наступят при ветреной погоде и -30 градусов. Также ученики не пойдут на уроки, если температура опустится ниже -35 градусов. 1-11 классы останутся дома в -40 градусов.

Информацию об актировках размещают на сайте мэрии и в соцсетях. Также об отмене занятий можно узнать с помощью чат-бота «ЕЦОР» в Telegram.

