Общество

Долина обвинила Лурье в неразумности

Долина заявила, что при покупки квартиры Лурье не проявила осмотрительность
08 декабря 2025 в 10:38
О соответствующем заявлении певицы стало известно из текста решения суда

Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Певица Лариса Долина направила покупательнице своей квартиры Полине Лурье иск, в котором указала на неосмотрительность последней. Это следует из текста решения суда.

«Истец [Долина] указывает, что ответчик <...> заключая оспариваемые договоры, не проявила даже минимальный уровень разумной осмотрительности и осторожности, проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, очевидно свидетельствующие об искажении воли истца», — говорится в решении суда. Текст приводит «ТАСС». Полина Лурье зарегистрирована как индивидуальный предприниматель. Как следует из документа, ее основным видом деятельности является аренда и управление недвижимым имуществом.

Певица Лариса Долина лишилась своей квартиры из-за мошенников. После обращения певицы в суд, сделка о покупки квартиры Полиной Лурье стала недействительной. Покупательница подала жалобу в Верховный суд. 

Материал из сюжета:

Скандал с продажей квартиры Ларисы Долиной

