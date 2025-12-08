Долина обвинила Лурье в неразумности
О соответствующем заявлении певицы стало известно из текста решения суда
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
Певица Лариса Долина направила покупательнице своей квартиры Полине Лурье иск, в котором указала на неосмотрительность последней. Это следует из текста решения суда.
«Истец [Долина] указывает, что ответчик <...> заключая оспариваемые договоры, не проявила даже минимальный уровень разумной осмотрительности и осторожности, проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, очевидно свидетельствующие об искажении воли истца», — говорится в решении суда. Текст приводит «ТАСС». Полина Лурье зарегистрирована как индивидуальный предприниматель. Как следует из документа, ее основным видом деятельности является аренда и управление недвижимым имуществом.
Певица Лариса Долина лишилась своей квартиры из-за мошенников. После обращения певицы в суд, сделка о покупки квартиры Полиной Лурье стала недействительной. Покупательница подала жалобу в Верховный суд.
