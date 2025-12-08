Арайика Закояна отправили в колонию строгого режима на пять с половиной лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Металлургическом райсуде Челябинска вынесли приговор задержанному ФСБ замдиректора ООО ПКФ «Глобус» Арайику Закояну — фигуранту дела так называемой «дорожной» ОПГ. Его приговорили к колонии строгого режима и обязали выплатить штраф в размере более полумиллиона рублей, передает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Суд постановил признать Закояна виновным. Путем частичного сложения наказаний назначить наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев колонии строгого режима. Со штрафом 628 тысяч рублей», — передает корреспондент URA.RU из зала суда.

Закоян — сын предпринимателя Мясника Закояна, который также проходит обвиняемым по делу «дорожной» организованной преступной группы. Замдиректора «Глобуса» был задержан сотрудниками ФСБ. Помимо реального срока, суд обязал его выплатить штраф в размере более полумиллиона рублей.

Расследование уголовного дела по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) завершилось в сентябре. Следствие собрало достаточную доказательную базу. На имущество Закояна стоимостью около 48 млн рублей тогда был наложен арест. С обвиняемым также заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.

По версии следствия, с июля 2022 года по август 2023 года Закоян дал более 620 тысяч рублей взятки Артему Степанову, на тот момент начальнику отдела технадзора дорожно-строительных работ ОГКУ «Челябинскавтодор». Деньги предназначались за содействие в приемке трассы Кунашак — Усть-Багаряк. Сам Степанов к этому времени уже дважды был осужден.

Кроме того, силовики считают, что при ремонте дороги Чебаркуль — Мисяш — автодорога М-5 «Урал» Закоян сократил объем реально использованных материалов. Он, предоставив подложные документы в областной миндор, незаконно получил более 16,4 млн рублей.

Также Закоян фигурирует в деле о даче взятки бывшему директору МБУ «Трасса 74» Сергею Ефимову. Деньги, по версии следствия, предназначались за разрешение на размещение асфальтового завода на территории гоночного трека. Родственники Ефимова ранее заявляли, что считают его оговоренным.

В Курганской области в отношении фирмы, связанной с Закояном, также возникли претензии из-за некачественных работ на дороге Шадринск — Миасское. После выявленных нарушений компанию внесли в реестр недобросовестных подрядчиков.