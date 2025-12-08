Логотип РИА URA.RU
Первому заместителю прокурора Пермского края прочат повышение

Первый зампрокурора Пермского края Филиппов готовится к повышению
08 декабря 2025 в 10:50
В декабре у Максима Филиппова состоится плановая аттестация

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Старший советник юстиции Максим Филиппов рассматривается в качестве кандидата на пост прокурора одного из субъектов Федерации. В настоящее время он занимает должность первого заместителя прокурора Пермского края. Об этом изданию «Коммерсантъ-Прикамье» сообщили источники, знакомые с ситуацией. 

«В декабре у Максима Филиппова плановая аттестация. Именно поэтому и пошли версии о повышении», — добавил источник URA.RU. 

Свою карьеру в органах прокуратуры Максим Филиппов начал в 2002 году. За период службы он последовательно занимал должности: следователя, прокурора района, заместителя начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Республики Коми. Кроме того, возглавлял прокуратуру Сыктывкара. В статусе первого заместителя прокурора Пермского края он работает с 2021 года.

