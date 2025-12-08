Первому заместителю прокурора Пермского края прочат повышение

Старший советник юстиции Максим Филиппов рассматривается в качестве кандидата на пост прокурора одного из субъектов Федерации. В настоящее время он занимает должность первого заместителя прокурора Пермского края. Об этом изданию «Коммерсантъ-Прикамье» сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Свою карьеру в органах прокуратуры Максим Филиппов начал в 2002 году. За период службы он последовательно занимал должности: следователя, прокурора района, заместителя начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Республики Коми. Кроме того, возглавлял прокуратуру Сыктывкара. В статусе первого заместителя прокурора Пермского края он работает с 2021 года.