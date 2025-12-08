Свердловчанин, который убил жену и содрал с нее кожу, ушел на СВО

Рафис Хузин в суде игнорировал вопросы прессы Фото: Сергей Бодров © URA.RU

Житель Березовского (Свердловская область) Рафис Хузин, обвиненный в убийстве супруги, ушел из следственного изолятора на СВО. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию.

«Он не стал дожидаться суда и заключил контракт с военными», — сказал собеседник агентства. В свердловском СУ СК от комментариев по теме воздержались.

Убийство произошло 17 октября в частном доме на улице Героев труда. По предварительным данным, жена Рафиса вернулась домой и высказала претензию из-за неприготовленного супа. Хузина это взбесило, он схватился за нож и зарезал женщину. Затем он срезал с нее кожу, пытался расчленить, но не смог. По одной из версий, тело он прикопал в огороде, по другой, — оставил в сарае.

