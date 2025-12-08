Парк курганской кондитерской украсят к Новому году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На территории кондитерской фабрики «Каприз» в 1-м микрорайоне Заозерного в Кургане, которую называют местным «Хогвартсом» из-за его замковой архитектуры, начали устанавливать новогоднюю ель. Работы продолжаются по сей день. Об этом сообщаются в социальных сетях.

«На территории кондитерской фабрики „Каприз“ в 1 микрорайоне Заозерного начали устанавливать новогоднюю ель. Работы активно велись с конца прошлой недели», — указано в telegram-канале «ЗАЗИК».

Новогодняя елка появится возле курганского «Хогвартса» Фото: tg-канал «ЗАЗИК»

В сообщении указано, что установка елки у «замка» стала для района ежегодной предновогодней традицией. Оформление территории воспринимают как вклад в создание праздничной атмосферы для жителей близлежащих домов.

