Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
На территории кондитерской фабрики «Каприз» в 1-м микрорайоне Заозерного в Кургане, которую называют местным «Хогвартсом» из-за его замковой архитектуры, начали устанавливать новогоднюю ель. Работы продолжаются по сей день. Об этом сообщаются в социальных сетях.
«На территории кондитерской фабрики „Каприз“ в 1 микрорайоне Заозерного начали устанавливать новогоднюю ель. Работы активно велись с конца прошлой недели», — указано в telegram-канале «ЗАЗИК».
Новогодняя елка появится возле курганского «Хогвартса»
Фото: tg-канал «ЗАЗИК»
В сообщении указано, что установка елки у «замка» стала для района ежегодной предновогодней традицией. Оформление территории воспринимают как вклад в создание праздничной атмосферы для жителей близлежащих домов.
Ранее URA.RU писало, что на центральную площадь Кургана доставляли металлический каркас, который станет основой главной новогодней елки города. Кроме установки каркаса елки, была смонтирована светящаяся фигура жар-птицы — символ обновления и праздника. Также устанавливают и другие украшения.
