В Европе вспыхнул скандал из-за скрытия Францией информации об активах РФ

Франция защищает российские суверенные активы на 18 млрд евро от инициативы ЕС по созданию репарационного кредита для Украины. Об этом сообщает Financial Times, отмечая, что Париж более двух лет скрывает названия частных банков, где эти средства заморожены.

«Франция скрывала какие-либо подробности об учреждениях, держащих российские государственные средства, и о том, как используются начисленные проценты, утверждая, что это вопрос конфиденциальности клиента», — пишет Financial Times. Инициатива Европейской комиссии предполагает использование для обеспечения кредита не только 185 млрд евро в депозитарии Euroclear, но и активов, замороженных по всему Евросоюзу. Позиция Франции, выступающей против привлечения средств из частных банков, создает дополнительные сложности для реализации этого плана