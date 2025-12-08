Девушка-фермер влюбила в себя жюри пермского кинофестиваля «5.6»
Фестиваль «5.6» собрал более 40 работ молодых режиссеров
Фото: Данил Постаногов
Две главных награды пермского краевого фестиваля молодых кинематографистов «5.6» получил фильм «Своя земля» режиссера Владимира Шерстобитова. Лента стала лучшей в номинации «Документальный фильм», а также получила гран-при фестиваля. Подведение итогов состоялось на площадке центра «Кристалл».
«Главная героиня фильма Надежда. Она с 19 лет работает в сельском хозяйстве, получила профильное высшее образование. Теперь с мужем они поднимают ферму в селе Половодово рядом с Соликамском, где у них живет большое стадо коров. Надя кроме работы с животными, разбирательств с налоговой и сбыта продукции активно ведет свой блог, где рассказывает о своей фермерской жизни», — передает корреспондент URA.RU, посмотревший фильм.
Режиссер ленты Владимир Шерстобитов прокомментировал победу коротко. «Очень приятно, что фильм оценили. Именно такие истории должны быть на поверхности», — сказал он.
Награды в других номинациях распределились так. Победу среди игровых фильмов одержала лента «Шесть дней моего лета» режиссера Никиты Болотова. О съемках этого кино URA.RU подробно рассказывало ранее. Лучшим в номинации «Анимационный фильм» стала работа «Доброе утро» режиссера Людмилы Шубиной. Фильм «Корабль поэтов» Влада Вецвоге победил в номинации «Неформат».
