Девушка-фермер влюбила в себя жюри пермского кинофестиваля «5.6»

«Главная героиня фильма Надежда. Она с 19 лет работает в сельском хозяйстве, получила профильное высшее образование. Теперь с мужем они поднимают ферму в селе Половодово рядом с Соликамском, где у них живет большое стадо коров. Надя кроме работы с животными, разбирательств с налоговой и сбыта продукции активно ведет свой блог, где рассказывает о своей фермерской жизни», — передает корреспондент URA.RU, посмотревший фильм.