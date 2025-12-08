Логотип РИА URA.RU
На Украине раскрыт заговор против Ермака

Украинские издания: в заговоре против Ермака замешан премьер Украины
08 декабря 2025 в 10:52
Участников «заговора» Ермак демонстративно заблокировал в мессенджерах

Фото: Официальный сайт президента Украины

На Украине против бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака был «заговор». В нем участвовал премьер Украины Свириденко. Об этом сообщают украинские издания. 

«Когда Ермак узнал о происходящем, он демонстративно заблокировал некоторых участников „заговора“ в мессенджерах и не отвечал на сообщения», — пишет Украинская правда. Сообщение издания приводит «ТАСС». 

Ранее украинские издания сообщали, что после увольнения с поста главы офиса президента, Андрей Ермак сохранил еще около десяти должностей. Он входит в Комиссию по вопросам антикоррупционной политики и сопредседателем международной группы «Ермака — Макфола», Комиссию по государственным наградам, в Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины. У

Коррупционный скандал на Украине

