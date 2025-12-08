Логотип РИА URA.RU
В Челябинске выберут подрядчика для строительства улицы Клайна

08 декабря 2025 в 11:03
Ремонт на улице проведут в 2026 году

Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Челябинске приступили к формированию документации на закупку и определение подрядчика для строительства улицы Клайна. Сами ремонтные работы начнутся в 2026 году, сообщил заместитель главы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев, передает корреспондент URA.RU. 

«Приступили к формированию документации на закупку и определение подрядчика для строительства улицы Клайна. Начало строительных работ запланировано на 2026 год, в следующем году люди получат долгожданную дорогу», — сообщил Агеев во время аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU. 

Проект реконструкции улицы был подготовлен еще в 2024 году. Он предполагает строительство 440 метров дорожной сети с шириной проезда семь метров. «Мы планируем в течение января-февраля определить подрядчика и при начале строительного сезона построить данную улицу», — добавил Агеев. 

В конце ноября улица Клайна в Челябинске перешла в собственность муниципалитета, проект по строительству улицы к этому времени уже был разработан. Дорога расположена в границах земельного участка, который находится в частной собственности. 

Строительство дороги по улице Клайна в микрорайоне «Парковый» жители микрорайоне ждут уже много лет. Капитальное строительство на данной улице не проводилось, изначально дорога была лишь отсыпана. 

Глава Челябинска Алексей Лошкин ранее отметил, что построить дорогу в этом году уже не получится. Дмитрий Агеев заверил, что ремонт дороги будет стоять в плане в первоочередном порядке на 2026 год. 

