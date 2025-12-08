В Челябинске детям раздадут 40 тысяч новогодних подарков

В Челябинске закупили десятки тысяч новогодних подарков (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске детям раздадут более 40 тысяч новогодних падарков. Акция стартует уже 12 декабря, рассказал вице-мэр по социальному развитию Сергей Авдеев, передает корреспондент URA.RU с аппаратного заседания мэрии.

«12 декабря начинается акция „Подарим Новый год детям“. За счет средств областного бюджета для юных челябинцев приобретено более 40 тысяч подарков, которые будут раздавать до и в новогодние праздники», — уточнил Авдеев.