В США обнаружили три слабых места в плане трампа
План Трампа по Украине может провалиться сразу по нескольким причинам
Фото: Официальный сайт президента Украины
План по урегулированию украинского конфликта, предложенный президентом США Дональдом Трампом, может не сработать. Об этом заявляют американские политики и политологи.
«Трамп ничего не может сделать, чтобы успокоить российские опасения, что любое соглашение, достигнутое Москвой с Украиной и Западом, со временем останется в силе», — заявил политолог Джон Миршаймер. Его слова приводит журнал The American Conservative. Миршаймер также указал на то, что в плане есть пункты, которые нельзя удовлетворить так, чтобы все стороны были довольны решением. С тем, что план Трамп не сработает, пока США вооружают Украину, согласен бывший советник Белого дома Стив Бэннон.
