В США обнаружили три слабых места в плане трампа

Американские политики и политологи считают, что план Трампа не сработает
08 декабря 2025 в 11:06
План Трампа по Украине может провалиться сразу по нескольким причинам

Фото: Официальный сайт президента Украины

План по урегулированию украинского конфликта, предложенный президентом США Дональдом Трампом, может не сработать. Об этом заявляют американские политики и политологи. 

«Трамп ничего не может сделать, чтобы успокоить российские опасения, что любое соглашение, достигнутое Москвой с Украиной и Западом, со временем останется в силе», — заявил политолог Джон Миршаймер. Его слова приводит журнал The American Conservative. Миршаймер также указал на то, что в плане есть пункты, которые нельзя удовлетворить так, чтобы все стороны были довольны решением. С тем, что план Трамп не сработает, пока США вооружают Украину, согласен бывший советник Белого дома Стив Бэннон. 

О плане США по урегулированию конфликта на Украине стало известно в ноябре. Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что эти предложения найдут поддержку и со стороны России, и со стороны Украины.

