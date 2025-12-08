Челябинская таможня передала МЧС партию конфискованных товаров из Китая

Челябинские таможенники передали МЧС незаконно ввезенные бытовые приборы Фото: Илья Московец © URA.RU

Челябинская таможня передала МЧС 260 товаров народного потребления из Китая, в числе которых термометры, чайники, антенны и утюги. Вся продукция была изъята на российско-казахстанской границе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.

«В переданную партию вошли наборы для паяния, мультиметры, утюги, электрические чайники, кабели, Wi-Fi-антенны, зарядные устройства, электронные весы и термометры. Все произведено в Китае», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Товары были выявлены сотрудниками мобильной группы Челябинской таможни совместно с Пограничным управлением ФСБ России по региону. Во время досмотра выяснилось, что на продукцию отсутствуют сведения, подтверждающие ее декларирование.

