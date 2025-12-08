Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Челябинская таможня передала МЧС партию конфискованных товаров из Китая

08 декабря 2025 в 11:04
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Челябинские таможенники передали МЧС незаконно ввезенные бытовые приборы

Челябинские таможенники передали МЧС незаконно ввезенные бытовые приборы

Фото: Илья Московец © URA.RU

Челябинская таможня передала МЧС 260 товаров народного потребления из Китая, в числе которых термометры, чайники, антенны и утюги. Вся продукция была изъята на российско-казахстанской границе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.

«В переданную партию вошли наборы для паяния, мультиметры, утюги, электрические чайники, кабели, Wi-Fi-антенны, зарядные устройства, электронные весы и термометры. Все произведено в Китае», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Товары были выявлены сотрудниками мобильной группы Челябинской таможни совместно с Пограничным управлением ФСБ России по региону. Во время досмотра выяснилось, что на продукцию отсутствуют сведения, подтверждающие ее декларирование.

Продолжение после рекламы

Получателей груза уведомили об изъятии и предложили легализовать продукцию, однако ни один из них не изъявил желания оформить необходимые документы. После этого товар был передан МЧС.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал