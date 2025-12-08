«Она по-человечески пострадала»: как скандал с квартирой Долиной сказался на здоровье артистки

Концертный директор Пудовкин сообщил о травле и угрозах в адрес Ларисы Долиной Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Скандал с продажей квартиры обернулся для народной артистки Ларисы Долиной жесткой травлей в сети, проблемами со здоровьем и симптомами депрессии. Концертный директор певицы сообщает о потоке угроз и издевательств, а врач диагностирует кризисное состояние, но, несмотря на это, певица продолжает выступать по графику. Как публичный скандал повлиял на репутацию и здоровье звезды — в материале URA.RU.

Травля привела к проблемам со здоровьем

«Она по-человечески пострадала»: у Долиной сильнейший стресс

Концертный директор Сергей Пудовкин рассказал, что Долина столкнулась с потоком проклятий, угроз и издевательств на фоне истории с мошеннической схемой при продаже квартиры. Эксперт отметил, что, если выражение недовольства — это одно, то травля женщины — уже недопустимо

Так, на фоне скандала у Долиной возникли серьезные проблемы со здоровьем и сильнейший стресс. Пудовкин отметил, что «она по-человечески пострадала», но, несмотря на это, рабочий график певицы остается неизменным, а все запланированные концерты состоялись, вопреки распространявшимся слухам об их отмене.

И наблюдаются симптомы депрессии

Кроме того, у артистки наблюдаются симптомы депрессивного расстройства, связанного с психологическим давлением. Об это заявил врач-психотерапевт Руслан Панкратов. Он отметил у артистки моторную заторможенность, эмоциональное уплощение и вербализацию безнадежности, оценив уровень психомышечного напряжения как критический.

Состояние Долиной, по словам Панкратова, начало развиваться строго после травматических событий, связанных с мошеннической схемой, и усугубилось под влиянием волны негатива. В качестве примера врач привел ее скованное выступление на концерте «Песня года-2025», которое он интерпретировал как признак сильнейшего напряжения.

Однако всплывают все новые факты

Суд указал на неосмотрительность покупательницы квартиры Долиной Полины Лурье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

При этом, несмотря на продолжающуюся травлю, в сети всплывают новые факты о деле с продажей квартиры, которые вызывают негодование у поклонников. Так, в судебном решении указывается, что Долина в иске к покупательнице Полине Лурье утверждает, что та, заключая договоры купли-продажи квартиры, «не проявила даже минимальный уровень разумной осмотрительности и осторожности» и проигнорировала обстоятельства, свидетельствующие об искажении воли истца. При этом Лурье зарегистрирована как индивидуальный предприниматель, основным видом деятельности которой является аренда и управление недвижимостью.

А звезды рады культуре «отмены Долиной»

«Спускается на землю»: реакция Айзы

Участница реалити-шоу «Ставка на любовь» Айза публично раскритиковала Долину, заявив, что в России начала действовать «культура отмены» в отношении заслуженных, но допустивших ошибки звезд. В своем telegram-канале она выразила радость тому, что «корона» Долиной «спускается на землю». Звезда также надеется, что артисты старшего поколения, пользующиеся связями, вскоре уступят место молодым исполнителям.

Айза также обратила внимание на педагогическую деятельность Долиной в МГИК, где та преподает и заведует кафедрой. По словам Айзы, в интернете существуют критические отзывы студентов, появившиеся еще до скандала с квартирой. Из них следует, что некоторые учащиеся испытывали серьезные психологические трудности и были вынуждены отказаться от карьеры из-за перенесенного стресса.

«Где здесь неадекватность?»: мнение Погребняк

Светская львица Мария Погребняк открыто поддержала Полину Лурье, заявив, что справедливым исходом конфликта стало бы сохранение спорной квартиры за покупательницей, действовавшей, по ее мнению, добросовестно. Блогер предупредила о возможном опасном «эффекте Долиной», который способен поставить под угрозу законность и устойчивость иных добросовестных сделок.

"У нее поразительная самообладанием и адекватностью мышления. Какой врач мог бы разглядеть здесь „невменяемость“?" — задалась вопросом Погребняк. Изначально суд вернул квартиру Долиной как раз по причине того, что та не отдавала отчет своему поведению и действовала под влиянием мошенников.

Старое интервью стало поводом для обвинений в дурном примере

По мнению критика, интервью 2010 года дискредитирует Долиную как публичную персону Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Наиболее жесткая критика в адрес артистки прозвучала от публициста Михаила Шахназарова. Он сознательно не стал анализировать правовые аспекты спора, сосредоточившись на высказываниях самой Долиной и вспомнив ее интервью 2010 года. В той беседе певица рассказывала молодежи о якобы имеющемся у нее особом разрешающем документе от ГИБДД, который будто бы позволял ей безнаказанно нарушать правила дорожного движения, передает телеканал «Царьград».

Шахназаров охарактеризовал эти слова как демонстративное хвастовство вседозволенностью, недопустимое для публичной персоны. «Она ведь сама прямо заявляет: „Мы нарушаем правила дорожного движения“. Но это же человек, которому, по ее собственным словам, „везде нужно спешить“», — с иронией процитировал он певицу, подчеркнув, что подобные заявления являются дурным примером для аудитории.

«Эффект Долиной» парализовал рынок жилья

Суд вернул Долиной квартиру, проданную в 2024 году за 112 миллионов рублей, признав сделку недействительной из-за давления мошенников. Покупательница Полина Лурье лишилась и жилья, и денег, так как суд обязал ее взыскивать средства с осужденных аферистов. Это решение создало прецедент «односторонней реституции», опасный для рынка недвижимости.

Решение суда по делу Долиной обнажило проблему «двух правосудий» в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU