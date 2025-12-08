Коммунальщики убрали снег, запорошивший весь Курган Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дорожные службы Кургана проводят масштабную очистку улиц и тротуаров после ночного снегопада. Об этом сообщили в официальном telegram-канале администрации города. Специалисты работают на проезжей части и пешеходных территориях во всех районах областного центра.

«Дорожные службы с раннего утра работают на очистке проезжих и пешеходных частей от выпавшего в ночь снега. Осуществляется как механизированное подметание тротуаров, так и в ручном режиме. Ведется очистка переходов, перекрестков и посадочных площадок вблизи остановок общественного транспорта», — указано в посте.

Курганские коммунальщики убирали снег, выпавший ночью Фото: tg-канал «Город Курган»

Днем дорожные бригады сосредоточены на сгребании и последующем прометании снега в центральной части города, в микрорайоне Западный, вдоль шоссе имени Тюнина, на проспектах Конституции и Машиностроителей, улицах Загородная и Б. Петрова, а также в микрорайоне Заозерный. Работы автогрейдеров запланированы в Рябково и Восточном.

