В ЯНАО спасатели нашли пропавшего мужчину после недельных поисков

Спасатели «Ямалспаса» обнаружили живым мужчину, пропавшего в тундре Тазовского района Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тазовском районе ЯНАО спасатели «Ямалспаса» нашли живым мужчину, который отправился на снегоходе из стойбища к своему чуму у реки Пойловояха и пропал на неделю. Поисковые работы велись с привлечением вездехода «Трекол» и вертолета МИ-8, сообщает пресс-служба департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО.

«Вечером 7 декабря мужчина был обнаружен наземной группой и доставлен в чум, расположенный в районе реки Пойлово. Медицинская помощь ему не потребовалась», — сообщили в спасательном ведомстве.