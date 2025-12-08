В ЯНАО спасатели нашли пропавшего мужчину после недельных поисков
Спасатели «Ямалспаса» обнаружили живым мужчину, пропавшего в тундре Тазовского района
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Тазовском районе ЯНАО спасатели «Ямалспаса» нашли живым мужчину, который отправился на снегоходе из стойбища к своему чуму у реки Пойловояха и пропал на неделю. Поисковые работы велись с привлечением вездехода «Трекол» и вертолета МИ-8, сообщает пресс-служба департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО.
«Вечером 7 декабря мужчина был обнаружен наземной группой и доставлен в чум, расположенный в районе реки Пойлово. Медицинская помощь ему не потребовалась», — сообщили в спасательном ведомстве.
Сигнал о пропаже поступил утром 6 декабря, хотя мужчина отправился в путь еще 2 декабря. Поиски осложнялись сложными погодными условиями и удаленностью района. Вертолетная группа обследовала местность с воздуха, а наземный отряд на вездеходе прочесывал тундру. Пропавший был обнаружен вечером 7 декабря в районе реки Пойлово и доставлен в чум в удовлетворительном состоянии.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!