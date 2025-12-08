Логотип РИА URA.RU
В Кургане два человека погибли в пожаре, вспыхнувшем в их квартире. Фото, видео

08 декабря 2025 в 11:25
В курганской квартире вспыхнул пожар

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Следственный комитет устанавливает обстоятельства гибели двух человек при пожаре в многоквартирном доме в Кургане. Возгорание произошло вечером в квартире на четвертом этаже дома по улице Коли Мяготина. Об этом сообщается в официальном telegram-канале 

По данным ведомства, в результате пожара погибли двое жильцов квартиры — женщина 1977 года рождения и мужчина 1984 года рождения. «На место происшествия осуществлен выезд следственно-оперативной группы, проведен тщательный осмотр места происшествия. По данному факту следственным отделом по городу Курган проводится доследственная проверка», — указано в посте.

Следователи устанавливают обстоятельства гибели людей в пожаре

Фото: tg-канал «СУ СК России по Курганской области»

Следователи продолжают работу на месте, допрашивают очевидцев и соседей, изучают условия проживания погибших. Для установления причины возникновения огня назначена пожаро-техническая экспертиза. Дополнительно будут проведены судебно-медицинские экспертизы для точного определения причин смерти погибших. В управлении добавили, что по итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства.

