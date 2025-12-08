Основатели Telegram и SpaceX вступили в полемику о суверенитете Европы Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вновь призвал упразднить Евросоюз, заявив, что его бюрократия «душит Европу». Критика совпала с решением Еврокомиссии оштрафовать принадлежащую ему социальную сеть X на 120 миллионов евро.

Конфликт быстро перерос в публичную полемику с участием основателя Telegram Павла Дурова, главы РФПИ Кирилла Дмитриева и министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. Стороны обменялись резкими заявлениями о будущем Европы, ек суверенитете и методах регулирования цифрового пространства. Подробнее — в материале URA.RU.

Илон Маск призвал упразднить Евросоюз

Маск заявил, что бюрократия ЕС медленно душит Европу Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley

Маск резко раскритиковал Евросоюз, заявив о необходимости его упразднения для возврата суверенитета странам-участницам. Он заявил, что «бюрократия ЕС медленно душит Европу». Новый виток конфликта связан с решением Еврокомиссии оштрафовать социальную сеть X за нарушение закона о цифровых услугах (DSA).

Продолжение после рекламы

Павел Дуров поддержал критику, обвинив ЕС в целенаправленном преследовании платформ, где допускается инакомыслие. Основатель Telegram заявил, что под удар регуляторов попадают X, TikTok и Telegram, в то время как более крупные проблемы с контентом на других площадках игнорируются.

Маск согласился с определением Европы как «Четвертого рейха»

Маск также согласился с определением Европы как «Четвертого рейха», прокомментировав соответствующий пост в X словами «В значительной степени». Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский грубо ответил на критику предпринимателя, порекомендовав ему «отправляться на Марс».

Глава РФПИ раскритиковал бюрократов ЕС

Вскоре Кирилл Дмитриев резко раскритиковал европейскую бюрократию. Он обвинил ее в создании системных проблем для континента. В своем посте в X Дмитриев заявил, что бюрократы ЕС обрушили на европейцев неконтролируемую иммиграцию, рост преступности, цензуру и экономический упадок.

Таким образом Дмитриев развил свою мысль, прокомментировав реплику Илона Маска о «Четвертом Рейхе». Ранее глава РФПИ уже выражал солидарность с высказыванием Маска о будущем Европы. Он согласился, что континент стремительно движется к забвению и представляет собой «бюрократического монстра».

Глава МИД Польши увидел угрозу

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский обвинил Илона Маска и Кирилла Дмитриева в стремлении расколоть Европу для установления контроля. В ответ Дмитриев и Маск развили свою критику, заявив, что европейская цивилизация «идет, как лунатик» к своему забвению.

Дмитриев рассказал о паникующем ЕС

Кирилл Дмитриев призвал паникующий ЕС решать внутренние проблемы Фото: Роман Наумов © URA.RU