Минтранс поддержал идею программы метро для городов-миллионников, включая Екатеринбург
Депутат Госдумы обратился к Минтрансу, дав надежду на метро регионам
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
Министерство транспорта России поддержало идею разработки федеральной программы строительства метрополитенов в городах-миллионниках, что может дать новый импульс замороженному развитию подземки в Екатеринбурге. С такой законодательной инициативой в правительство обратился депутат Госдумы Александр Аксененко, а в ответе Минтранса указаны возможные механизмы софинансирования таких дорогостоящих проектов. Для уральской столицы, где последнюю станцию открыли в 2012 году, а планы по новым веткам годами остаются на бумаге, это может стать ключевым шансом. Об этом депутат сообщил в своем telegram-канале.
«Минтранс России поддерживает целесообразность комплексного развития регионов и объектов транспортной инфраструктуры, включая развитие внеуличного транспорта. На федеральном уровне предусмотрены механизмы софинансирования расходных обязательств региона», — говорится в официальном ответе министерства на запрос депутата.
Аксененко, который является заместителем председателя думского комитета по строительству и ЖКХ, предлагает возродить советскую практику государственной программы для городов с населением более миллиона человек. Он указывает, что из 16 таких российских агломераций метро есть только в семи, а с 1990-х годов был открыт лишь один новый метрополитен — в Казани. В качестве примера депутат приводит Новосибирск, где за 13 лет советского периода открыли 10 станций, а за последующие 33 года — всего четыре, при том что пассажиропоток значительно вырос.
Генеральный план Екатеринбурга предусматривает продление существующей линии и строительство новых веток, например, до района Академический и в сторону ЖБИ. В ноябре 2025 года на форуме 100+ TechnoBuild были даже представлены концепции пяти новых станций («Бажовская», «Московская», «Юго-Западная», «Краснолесье», «Академическая»), разработанные молодыми архитекторами. Однако конкретных сроков начала строительства нет. Губернатор Свердловской области Денис Паслер, называя метро одним из главных вопросов, отмечал, что начинать работы без поддержки федерального центра нельзя. В проект бюджета на предварительные работы заложено по 1 млрд рублей, но для самого строительства потребуется около 120-160 млрд рублей.
