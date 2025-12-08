Пермяков предупредили о тридцатиградусных морозах на этой неделе

В Прикамье завершился длившийся более месяца аномально теплый период Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском крае завершился аномально теплый погодный период, который сохранялся более месяца. В ближайшие дни среднесуточные температуры в регионе в основном будут соответствовать климатической норме. Исключением станет юго-западная часть края, где ожидается превышение нормы примерно на 2°С. К концу недели, по мере усиления снегопадов, высота снежного покрова может приблизиться к обычным для этого времени года значениям.

«Уже к вечеру понедельника, 8 декабря, практически на всей территории края установится малооблачная погода. Температура воздуха по региону составит от -13 до -18°С, на северных и восточных территориях возможно понижение до -20°С, в Перми ожидается около -15°С. Ночью ветер ослабеет, что приведет к дальнейшему снижению температуры: в Перми до -20°С, на севере и востоке края — до -25°С», — сообщает ГИС-центр ПГНИУ в telegram-канале.

Во вторник, 9 декабря, ночью на востоке Пермского края прогнозируются морозы порядка -30°С. Это будут первые тридцатиградусные холода с февраля 2024 года. На остальной территории региона ожидаются менее суровые значения: от -16…-18°С на юго-западе до -25…-28°С на севере. В Перми минимальная температура составит -22…-24°С. Днем во вторник начнется потепление: в Перми воздух прогреется до -13…-15°С, по краю — от -8…-10°С на западе до около -20°С на востоке.

В среду, 10 декабря, утром температурный фон по региону будет находиться в пределах -5…-10°С, в Перми — около -6…-8°С. Ожидается усиление южного ветра до 12–14 м/с и снегопад. В дневные часы по краю прогнозируется от -4 до -9°С, в Перми — порядка -5…-7°С.

В четверг, 11 декабря, температура воздуха в Пермском крае ночью составит -3…-8°С, во второй половине дня — от 0 до -5°С. В Перми ночью ожидается -5…-7°С, днем — -2…-4°С. Снегопады сохранятся, суточный прирост снежного покрова может достигать 3–7 см.

Пятница, 12 декабря, по расчетам синоптиков, станет наиболее теплым днем недели. В регионе прогнозируется до 0…+1°С. При этом в районе Перми выпадет до 5–7 мм осадков, на востоке края — около 10 мм. Высота снежного покрова в Перми увеличится до примерно 25 см, в окрестностях Губахи — до 50 см.