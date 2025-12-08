Логотип РИА URA.RU
Общество

В сквере Кургана в районе рынка появились новые объекты благоустройства. Фото, видео

В новом сквере Кургана в районе рынка устанавливают детскую площадку
08 декабря 2025 в 12:30
В новом сквере Кургана стартовали работы по установке детской площадки и элементов уличной мебели

Фото: Ярослава Махова © URA.RU

В новом сквере рядом с Центральным рынком Кургана началась установка детской площадки и скамейки. На площадку завезли игровое оборудование и элементы для отдыха, рабочие готовят их монтаж. Об этом с места событий сообщил корреспондент URA.RU.

«Рядом с Центральным рынком в Кургане, на месте нового сквера появилась детская площадка. Она еще не установлена. Также есть скамейки-диваны», — передал корреспондент URA.RU. По его словам, территория не ограждена, но на участке продолжаются работы по благоустройству.

Новые скамейки появились в сквере возле рынка

Фото: Ярослава Махова © URA.RU

Проект благоустройства этой зоны предусматривает не только монтаж детского городка и установку скамеек-диванов. На прилегающем участке планируют обустроить парковку для автомобилей. Часть территории уже выровняли и подготовили под дальнейшие работы.

Ранее на месте нового сквера находился двухэтажный дом по адресу: улица Пролетарская, 12. Здание входило в усадебный комплекс курганского купца Алексея Калинина, сформированный в конце XIX века. Как следует из исторических описаний, демонтированный флигель числился в собственности жены купца — Анны Калининой.

На территорию сквера завезены игровые конструкции для детской площадки

Фото: Ярослава Махова © URA.RU

После сноса постройки часть декоративных элементов фасада вывезли и передали в музейные фонды. Резные деревянные наличники сохранить не удалось из-за их состояния. В материалах о застройке центральной части Кургана этот флигель упоминался как объект, представлявший историческую и культурную значимость для города.

