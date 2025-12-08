В новом сквере Кургана стартовали работы по установке детской площадки и элементов уличной мебели Фото: Ярослава Махова © URA.RU

В новом сквере рядом с Центральным рынком Кургана началась установка детской площадки и скамейки. На площадку завезли игровое оборудование и элементы для отдыха, рабочие готовят их монтаж. Об этом с места событий сообщил корреспондент URA.RU.

«Рядом с Центральным рынком в Кургане, на месте нового сквера появилась детская площадка. Она еще не установлена. Также есть скамейки-диваны», — передал корреспондент URA.RU. По его словам, территория не ограждена, но на участке продолжаются работы по благоустройству.

Новые скамейки появились в сквере возле рынка Фото: Ярослава Махова © URA.RU

Проект благоустройства этой зоны предусматривает не только монтаж детского городка и установку скамеек-диванов. На прилегающем участке планируют обустроить парковку для автомобилей. Часть территории уже выровняли и подготовили под дальнейшие работы.

Продолжение после рекламы

Ранее на месте нового сквера находился двухэтажный дом по адресу: улица Пролетарская, 12. Здание входило в усадебный комплекс курганского купца Алексея Калинина, сформированный в конце XIX века. Как следует из исторических описаний, демонтированный флигель числился в собственности жены купца — Анны Калининой.

На территорию сквера завезены игровые конструкции для детской площадки Фото: Ярослава Махова © URA.RU