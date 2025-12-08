Логотип РИА URA.RU
В мире

Канцлер Германии Мерц обеспокоен обязательствами Берлина помощью Украине

FT: Берлину придется взять на себя большую часть помощи Украине в следующем году
08 декабря 2025 в 11:37
Об обеспокоенности военной помощью Украине Мерц может заявить на встрече с Макроном и Зеленским в Лондоне

Фото: wikipedia.org / Steffen Prößdorf / CC BY-SA 4.0

Канцлер Германии Фридрих Мерц озабочен тем, что Берлину придется взять на себя большую часть расходов для поддержки Украины в следующем году. Об этом сообщают иностранные издания. 

«Ожидается, что на переговорах на Даунинг-стрит Мерц выразит обеспокоенность тем, что Берлин, крупнейший поставщик военной помощи Украине, может в итоге взять на себя большую часть расходов на поддержку Украины в следующем году, учитывая то, как Франция и Великобритания ограничены в финансовом плане», — пишет Financial Times. Текст издания приводит «РИА Новости». О том, что волнует Берлин, по сообщениям СМИ Мерц может сказать на встрече с Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским в Лондоне. 

Ранее стало известно о разговоре канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эмманюэля Макрона и ряда европейских политиков, которые высказали сомнение в возможности США защитить Украину. Макрон выразил сомнения в том, что США смогут гарантировать Украине соблюдение ее интересов в вопросах территориальной целостности. С ним согласились Мерц, премьер-министр Финляндии Стубб и Генсек НАТО Рютте. 

