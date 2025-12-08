Логотип РИА URA.RU
В мире

США

В США Трампа призвали к радикальному решению по Украине

TAC: США должны прекратить военную поддержку Украины
08 декабря 2025 в 11:40
США должны прекратить оказывать Киеву военную поддержку, чтобы достичь окончательного мира, уверен Стив Бэнон

Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

США не должны давать Украине никаких гарантий безопасности и обязаны прекратить военную помощь Киеву, чтобы реализовать мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта. Так считает бывший главный политический стратег и советник главы Белого дома Стив Бэннон.

«Нам [США] нужно полностью прекратить все это [поддержку Украины]. Полностью. Деньги, оружие, обмен разведданными», — заявил Бэннон изданию The American Conservative. По его словам, продолжение поддержки Киева мешает воплощению предложенного Трампом плана, который должен стать основой для прекращения боевых действий. Экс-советник также считает, что Вашингтон не располагает ресурсами для одновременной реализации детальных планов по Украине и по Ближнему Востоку.

Бэнон пояснил, что речь идет о 28-пунктном американском плане по урегулированию конфликта на Украине и 20-пунктной схеме по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Он указал, что эти инициативы требуют значительных сил, но, по его оценке, остаются второстепенными задачами на фоне «жизненно важных интересов» США в сфере национальной безопасности. Он подытожил, что гарантии безопасности Киеву, если они необходимы, должны исходить прежде всего от европейских союзников, а не от США.

О плане США по урегулированию конфликта на Украине стало известно в ноябре: Дональд Трамп утверждал, что его предложения устроят и Москву, и Киев. Затем прошла встреча спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным. Комментируя итоги переговоров помощник российского главы Юрий Ушаков подчеркнул, что прогресс есть, но это не значит, что переговоры идут «семимильными шагами». Дипломатия также коррелируется с обстановкой на фронте и успехами ВС РФ. 

