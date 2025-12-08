Определены финалисты международного конкурса «Симфония Ямала»
Определены 15 финалистов музыкального конкурса «Симфония Ямала», которые выступят в Салехарде в феврале
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Жюри завершило отборочный тур второго Международного конкурса молодых музыкантов «Симфония Ямала», выбрав 15 финалистов из 13 стран. Участники из России, Китая, Италии, Колумбии, Японии и Казахстана выступят на главной сцене региона в Салехарде в феврале 2026 года, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
«Ребятам, которые стали получателями Гран-при два года назад, сегодня рады лучшие сцены нашей страны и даже за рубежом. Их звезда загорелась на Ямале. В 2026 году на конкурсе будет уникальное жюри. Представители всех континентов, по сути, люди, которые очень давно не были в России. Они приедут ради такого события, как „Симфония Ямала“. Это говорит о том, что режим изоляции не работает. Творчество разрушает все навязанные барьеры, — отметил губернатор Дмитрий Артюхов.
На конкурс поступило 128 заявок со всего мира. В финал вышли музыканты, которые будут соревноваться в номинациях «фортепиано», «скрипка» и «виолончель». Жюри возглавляет народный артист России Денис Мацуев, в состав также вошли известные профессора и деятели культуры из России, Германии, Китая, Бельгии, Испании, Финляндии, США и Израиля. Церемония открытия состоится 10 февраля в Салехарде, а финал и определение обладателя Гран-при запланированы на 15 февраля.
