Определены финалисты международного конкурса «Симфония Ямала»

«Ребятам, которые стали получателями Гран-при два года назад, сегодня рады лучшие сцены нашей страны и даже за рубежом. Их звезда загорелась на Ямале. В 2026 году на конкурсе будет уникальное жюри. Представители всех континентов, по сути, люди, которые очень давно не были в России. Они приедут ради такого события, как „Симфония Ямала“. Это говорит о том, что режим изоляции не работает. Творчество разрушает все навязанные барьеры, — отметил губернатор Дмитрий Артюхов.