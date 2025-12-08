В Тюмени в 17 домах сменились управляющие компании
Поводом для смены УК считается завышенная стоимость проведенных работ
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Тюмени с начала месяца в 17 домах сменились управляющие компании. Изменения произошли на улицах Барнаульская, Широтная, 50 лет Октября, Червишевском тракте и других. Об этом рассказали в государственной жилищной инспекции региона.
«С 1 декабря в 17 многоквартирных домах Тюменской области сменились управляющие компании. Например, в Тюмени, на улице Барнаульская, 40 (ООО УК „Малина“ на ООО „Аллея“), на Широтной, 158, корпус 3 (ООО УК „Фаворит“ на ООО УК „Единство“), на Транспортной, 82 (ООО УК „Бохара“ на ООО УК „Кондоминиум плюс“), на 50 лет Октября, 75, корпус 2 (ООО ГУК „Содействие“ на ООО УК „Единство“)», — указано в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что сменить УК можно, если она не выполняет жилищные услуги, завышает стоимость проведенных работ или с ней истек срок действия договора. Как это сделать — в материале агентства.
