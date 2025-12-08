Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

В Тюмени в 17 домах сменились управляющие компании

08 декабря 2025 в 12:01
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Поводом для смены УК считается завышенная стоимость проведенных работ

Поводом для смены УК считается завышенная стоимость проведенных работ

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени с начала месяца в 17 домах сменились управляющие компании. Изменения произошли на улицах Барнаульская, Широтная, 50 лет Октября, Червишевском тракте и других. Об этом рассказали в государственной жилищной инспекции региона.

«С 1 декабря в 17 многоквартирных домах Тюменской области сменились управляющие компании. Например, в Тюмени, на улице Барнаульская, 40 (ООО УК „Малина“ на ООО „Аллея“), на Широтной, 158, корпус 3 (ООО УК „Фаворит“ на ООО УК „Единство“), на Транспортной, 82 (ООО УК „Бохара“ на ООО УК „Кондоминиум плюс“), на 50 лет Октября, 75, корпус 2 (ООО ГУК „Содействие“ на ООО УК „Единство“)», — указано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что сменить УК можно, если она не выполняет жилищные услуги, завышает стоимость проведенных работ или с ней истек срок действия договора. Как это сделать — в материале агентства.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал