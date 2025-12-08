Росавиация закрыла аэропорт в Волгограде
08 декабря 2025 в 11:34
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Как уточняет Росавиация в своем telegram-канале, данные меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов.
