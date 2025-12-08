Жители ХМАО скупают билеты в кино на новый блокбастер про Российскую империю
На выходных жители ХМАО смотрели отечественную комедию
У жителей Югры одним из самых популярных фильмов за прошедший киноукенд стала российская комедия «Волчок». Лента собрала в региональном прокате более 1,5 миллиона рублей. В топ попали также «Иллюзия обмана 3» и аниме «Человек-бензопила. Фильм: История Резе». Подробнее — в обзоре URA.RU.
«Сборы фильма „Волчок“ в ХМАО с 4 по 7 декабря составили 1 577 493 рублей. Ленту посмотрели почти четыре тысячи югорчан», — следует из статистики ЕАИС. Действие сюжета происходит в Российской империи на рубеже 19-20 веков. В центре событий тринадцатилетний дворянин и сирота, сбежавший от убийц из Москвы в Нижний Новгород. Чтобы справиться с опасным путешествием мальчик нанимает кулачного бойца Волчка.
Другим популярным фильмом в Югре стала третья часть зарубежной франшизы «Иллюзия обмана». Криминальный триллер вновь рассказывает о команде виртуозных фокусников. В регионе лента собрала за уикенд более миллиона рублей.
Закрывает топ-3 аниме «Человек-бензопила. Фильм: История Резе», заработавшая в прокате почти 915 тысяч рублей. Это продолжение известного японского мультсериала. На этот раз молодой охотник на демонов Дэндзи встречает загадочную девушку по имени Резе, которая меняет его жизнь.
