Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающейся метели

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение
08 декабря 2025 в 11:55
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В метель без крайней необходимости лучше не выезжать на трассы

В метель без крайней необходимости лучше не выезжать на трассы

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за метели и гололедицы. Водителей просят без крайней необходимости не выезжать на федеральные трассы 8 и 9 декабря, сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». 

«Штормовое предупреждение по Челябинской области на 8 и 9 декабря от метеослужб. Ночью 9 декабря в отдельных районах региона ожидаются метели, сильная гололедица», — сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». 

На федеральных трассах работает усиленная группировка дорожной техники. Но водителей просят без необходимости не выезжать на федеральные трассы в непогоду. Если поездку нельзя отменить, соблюдайте правила дорожного движения, интервал между транспортными средства, скоростной режим и н выезжайте на полосу встречного движения. 

Продолжение после рекламы

В Челябинске, Аргаяше и Бродокалмаке ранее за сутки выпало 44% от месячной нормы осадков. Снежный покров достиг высоты в 16 сантиметров. В Челябинске утром образовались огромные пробки из-за снегопада. Затруднено движение и на федеральной трассе М-5 «Урал» между Юрюзанью и Усть-Катавом из-за обильного снегопада.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал