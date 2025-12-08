В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающейся метели
В метель без крайней необходимости лучше не выезжать на трассы
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за метели и гололедицы. Водителей просят без крайней необходимости не выезжать на федеральные трассы 8 и 9 декабря, сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».
«Штормовое предупреждение по Челябинской области на 8 и 9 декабря от метеослужб. Ночью 9 декабря в отдельных районах региона ожидаются метели, сильная гололедица», — сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».
На федеральных трассах работает усиленная группировка дорожной техники. Но водителей просят без необходимости не выезжать на федеральные трассы в непогоду. Если поездку нельзя отменить, соблюдайте правила дорожного движения, интервал между транспортными средства, скоростной режим и н выезжайте на полосу встречного движения.
В Челябинске, Аргаяше и Бродокалмаке ранее за сутки выпало 44% от месячной нормы осадков. Снежный покров достиг высоты в 16 сантиметров. В Челябинске утром образовались огромные пробки из-за снегопада. Затруднено движение и на федеральной трассе М-5 «Урал» между Юрюзанью и Усть-Катавом из-за обильного снегопада.
