В Ростовской области задержали агента СБУ, поджегшего вышку связи

Задержанный в поджоге вышки связи подозревается в госизмене
08 декабря 2025 в 11:51
Задержанному обещалось денежное вознаграждение

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ФСБ России задержала в Ростовской области агента украинских спецслужб, которого подозревают в поджоге термошкафа вышки сотовой связи. Об этом 8 декабря сообщила пресс-служба ведомства. По данным силовиков, задержанному 21 год, его подозревают в государственной измене и исполнении задания Службы безопасности Украины на территории региона.

В ведомстве уточнили, что фигурант дела действовал по заданию куратора с украинской стороны и целенаправленно наносил ущерб объекту связи в России. По данным ФСБ, в ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что молодой человек через мессенджер Telegram вышел на контакт с сотрудником СБУ. После этого он, как утверждает спецслужба, дал добровольное согласие на конфиденциальное сотрудничество и согласился оказывать содействие украинской разведке в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.

В спецслужбе сообщили, что фигурант получил от куратора задание повредить объект связи в Ростовской области за денежное вознаграждение. «По заданию куратора он за денежное вознаграждение совершил поджог термошкафа вышки сотовой связи», — добавили в ведомстве.

