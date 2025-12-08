ЮУрГУ раскроет секреты успешного поступления
В ЮУрГУ 14 декабря состоится день открытых дверей
Фото: Пресс-служба ЮУрГУ
Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ, Челябинск) 14 декабря открывает свои двери для будущих абитуриентов. В вузе раскроют секреты успешного поступления и поделятся тайнами стеденческой жизни, пеоедает пресс-служба высшего учебного заведения.
«Ведущий университет Южного Урала приглашает абитуриентов и их родителей на главный образовательный праздник уходящего года в преддверии Дня рождения ЮУрГУ — День открытых дверей! Мероприятие состоится 14 декабря в 12-00 в Актовом зале (2 этаж главного учебного корпуса ЮУрГУ)», — рассказали в пресс-службе вуза.
Для участия нужно зарегистрироваться. Тем, кто не сможет быть очно, организуют онлайн-трансляцию.
Участникам мероприятия представят актуальную информацию о ключевых изменениях в приемной кампании 2026 года, обновленных форматах образовательных программ, вариантах получения дополнительных квалификаций, а также о внеучебной деятельности и возможных карьерных траекториях с реальными шансами трудоустройства.
Для гостей будет организована стендовая экспозиция по всем направлениям подготовки, реализуемым в ЮУрГУ. Абитуриенты смогут лично пообщаться с преподавателями университета и получить подробные сведения о новых профилях обучения. Преподаватели представят расширенную информацию о специфике каждого направления, а действующие студенты расскажут о собственном опыте: как адаптироваться в большом университетском сообществе и определиться с профессиональным путем.
Кроме того, подготовлена развлекательная программа. Все желающие смогут принять участие в викторине и получить шанс выиграть ценные призы и фирменные сувениры университета.
