«Единая Россия» направила бойцам СВО партию особого оружия по запросам самих военных

«Единая Россия» передала бойцам СВО партию противодронного оружия

В Ростовской области бойцам спецоперации на Украине передали партию гладкоствольных ружей и специальных патронов для борьбы с беспилотниками. Вооружение закупили и доставили партия «Единая Россия» и екатеринбургский фонд «Ветераны специальной военной и контртеррористических операций». Об этом рассказал секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, который лично встретился с военными в регионе.

«Сегодня мы поставили гладкоствольные ружья, специальные патроны, которые помогают сбивать дроны. Отработали заказ ребят», — пояснил Якушев. Его слова приводятся на официальном сайте партии.

Во время встречи секретарь Генсовета ЕР поблагодарил военных за службу и подчеркнул, что к поддержке фронта подключаются новые партнеры. Якушев напомнил, что под знаменами «Единой России» сегодня работают различные общественные объединения и фонды. Среди них — екатеринбургский фонд «Ветераны специальной военной и контртеррористических операций», с которым у партии заключены соглашения о сотрудничестве.

Фонд, по словам Якушева, объединяет участников и ветеранов СВО, которые после ранения или окончания контракта вернулись к гражданской жизни, но продолжают заниматься адресной помощью военным. Он отметил, что к такой работе по оказанию помощи военным могут присоединиться и другие общественные организации.

Директор фонда «Ветераны СВО и КТО» Сергей Павленко также уточнил, что груз из Ростовской области сформирован с учетом пожеланий подразделений, действующих на линии боевого соприкосновения. Причем фонд, как и «Единая Россия», постоянно сверяются с актуальными запросами самих бойцов СВО, чтобы каждый гуманитарный груз был неоценим и актуален.