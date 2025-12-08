Главный терапевт Пермского края предупредила об опасности необычной пневмонии

В России увеличивается заболеваемость микроплазменной пневмонией. Об этом сообщила главный внештатный терапевт минздрава Пермского края, профессор Пермского медуниверситета Наталья Корягина. По ее словам, эта болезнь сложно поддается лечению.

«Часто болеете, а кашель не проходит неделями? Возможно, это микроплазменная пневмония! Она снова набирает обороты в России. Это воспаление в легких, которое вызывает не вирус и не „обычная“ бактерия, а микоплазма, которая сложно поддается лечению даже антибиотиками», — написала Корягина в соцсетях.