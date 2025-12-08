Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Здоровье

Главный терапевт Пермского края предупредила об опасности необычной пневмонии

Профессор ПГМУ Корягина: «Микроплазменная пневмония набирает обороты»
08 декабря 2025 в 12:02
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
При первых симптомах обратитесь к врачу

При первых симптомах обратитесь к врачу

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В России увеличивается заболеваемость микроплазменной пневмонией. Об этом сообщила главный внештатный терапевт минздрава Пермского края, профессор Пермского медуниверситета Наталья Корягина. По ее словам, эта болезнь сложно поддается лечению.

«Часто болеете, а кашель не проходит неделями? Возможно, это микроплазменная пневмония! Она снова набирает обороты в России. Это воспаление в легких, которое вызывает не вирус и не „обычная“ бактерия, а микоплазма, которая сложно поддается лечению даже антибиотиками», — написала Корягина в соцсетях.

Доктор также описала основные симптомы заболевания. Это длительный, навязчивый и сухой кашель, невысокая температура и слабость. При первых признаках Корягина советует не заниматься самолечением, а обращаться к врачу.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал