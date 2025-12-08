Главный терапевт Пермского края предупредила об опасности необычной пневмонии
При первых симптомах обратитесь к врачу
Фото: Анна Майорова © URA.RU
В России увеличивается заболеваемость микроплазменной пневмонией. Об этом сообщила главный внештатный терапевт минздрава Пермского края, профессор Пермского медуниверситета Наталья Корягина. По ее словам, эта болезнь сложно поддается лечению.
«Часто болеете, а кашель не проходит неделями? Возможно, это микроплазменная пневмония! Она снова набирает обороты в России. Это воспаление в легких, которое вызывает не вирус и не „обычная“ бактерия, а микоплазма, которая сложно поддается лечению даже антибиотиками», — написала Корягина в соцсетях.
Доктор также описала основные симптомы заболевания. Это длительный, навязчивый и сухой кашель, невысокая температура и слабость. При первых признаках Корягина советует не заниматься самолечением, а обращаться к врачу.
