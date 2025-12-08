Новая стратегия безопасности США вызвала раздражение в ЕС
Обновленная стратегия была опубликована 5 декабря, она включает в себя несколько пунктов о странах ЕС
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Новая стратегию безопасности США вызвала ярость у некоторых европейских чиновников. Об этом пишет Politico.
«По данным издания, неназванный европейский чиновник в кулуарах Дохийского форума назвал положения стратегии, которые касались Евросоюза, „очень тревожными“», — пишет «ТАСС». В обновленной стратегии безопасности США говорится, что через 20 лет Европа может быть уничтожена, как цивилизация. Новую стратегию опубликовали 5 декабря.
Центральное место в обновленной стратегии занимают ожидания США того, что Европа возьмет на себя ответственность за свою безопасность. Также Соединенные Штаты хотят, чтобы НАТО перестало восприниматься постоянно расширяющимся альянсом.
