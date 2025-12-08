Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Новая стратегия безопасности США вызвала раздражение в ЕС

Стратегия США вызвала гнев европейских чиновников
08 декабря 2025 в 12:04
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Обновленная стратегия была опубликована 5 декабря, она включает в себя несколько пунктов о странах ЕС

Обновленная стратегия была опубликована 5 декабря, она включает в себя несколько пунктов о странах ЕС

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Новая стратегию безопасности США вызвала ярость у некоторых европейских чиновников. Об этом пишет Politico.

«По данным издания, неназванный европейский чиновник в кулуарах Дохийского форума назвал положения стратегии, которые касались Евросоюза, „очень тревожными“», — пишет «ТАСС». В обновленной стратегии безопасности США говорится, что через 20 лет Европа может быть уничтожена, как цивилизация. Новую стратегию опубликовали 5 декабря. 

Центральное место в обновленной стратегии занимают ожидания США того, что Европа возьмет на себя ответственность за свою безопасность. Также Соединенные Штаты хотят, чтобы НАТО перестало восприниматься постоянно расширяющимся альянсом. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал